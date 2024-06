Lipsia Stadium a Euro 2024, alla scoperta dell’arena targata Red Bull

La città di Lipsia un tempo era la dimora della musica grazie a Johann Sebastian Bach, oggi ospita uno dei club calcistici più forti nel panorama tedesco ovvero il RasenBallsport Leipzig, meglio conosciuto semplicemente come Lipsia, che disputa le sue partite casalinghe nel Leipzig Stadium, o Red Bull Arena.

Sommario

La Red Bull Arena, o Leipzig Stadium, è considerato uno degli stadi più moderni e all’avanguardia di Germania da quando è stato inaugurato. Prima dell’ingresso a gamba tesa del marchio Red Bull nel mondo calcistico, lo stadio del Lipsia era il vecchio Zentralstadion, cominciato ad essere costruito nel 1953, ma inaugurato solamente nel 1956. In vista dei Mondiali del 2006, si decise di abbattere l’impianto e costruire il nuovo proprio dove sorgeva il vecchio. Dal 2010 il nome ufficiale dello stadio diventa la Red Bull Arena, con l’inserimento della nota azienda nel mondo del calcio tedesco.

Per i Mondiali di calcio 2006, la Red Bull Arena ha ospitato diverse partite, ma la più importante è stato l’ottavo di finale Argentina-Messico, vinta dall’Albiceleste per 2-1 grazie alle reti di Hernán Crespo prima e di Maxi Rodriguez solo durante i tempi supplementari. L’Arena di Lipsia è già stata scelta come futuro palcoscenico della finale di Conference League 2025/26.

Numerosi sono i concerti tenutisi al Leipzig Stadium, tra cui troviamo Paul McCartney nel 2004, Bon Jovi nel 2008, AC/DC nel 2009, Coldplay 2012 e Bruce Springsteen nel 2013.

Il terreno di gioco ha ospitato anche la partita di addio al calcio di Michael Ballack, dove l’ex centrocampista tedesco ha organizzato un amichevole con numerose “vecchie glorie” del calcio e non, con cui ha condiviso la sua importante carriera.

Capienza: 40.000 spettatori

18/06: Portogallo-Repubblica Ceca ore 21

21/06: Olanda-Francia ore 21

24/06: Croazia-Italia ore 21

02/07: Ottavo di finale ore 21