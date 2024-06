Euro 2024: ecco il RheinEnergieStadion di Colonia

Lo stadio di Colonia, conosciuto con il nome di RheinEnergieStadion, è l’impianto che ospita le partite del Colonia FC, club che milita nel massimo campionato tedesco.

Sommario

Impianto sportivo costruito nel 1923, ma pensato al termine del primo conflitto mondiale e in conclusione del trattato di Versailles, è dal 1948 la casa delle partite del Colonia, club nato dall’unione di altre due squadre: Kölner BC 01 e SpVgg Sülz 07. Il Colonia è dunque un club nato come mai nessun altro. Lo stadio, da sempre conosciuto con il nome di Müngersdorfer, nel corso degli anni ha avuto numerose ristrutturazioni per potersi candidare agli Europei del 1988 e ai Mondiali del 2006. Soprattutto per quest’ultimi è stato fatto un grande rinnovamento all’impianto concluso nel 2004. Attraverso la sponsorizzazione commerciale fatta con RheinEnergie, lo stadio ha preso il nome dello sponsor, come spesso accade in Germania.

Durante i Mondiali del 2006 sono diverse le squadre ospitate dall’impianto di Colonia, ma la più importante è senza dubbio la partita valida per gli ottavi di finale giocata tra Ucraina e Svizzera, vinta dalla squadra dell’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko solamente dopo i calci di rigore.

Il campionato di calcio Euro 1988 ha visto invece allo stadio tedesco la partita disputata tra Italia e Danimarca e vinta per 2-0 dagli azzurri grazie ai goal di De Agostini e Altobelli.

La finale di Uefa Europa League 2019/20, giocata in piena pandemia ad agosto, tra Siviglia e Inter, ha portato al trionfo la squadra di Julen Lopetegui contro quella di Antonio Conte, complice l’autogol dell’attaccante nero-azzurro Romelu Lukaku che ha permesso agli andalusi di alzare per la sesta volta il trofeo vincendo per 3-2.

Oltre ad ospitare concerti di ogni genere, dal 2004 al 2007 lo stadio di Colonia è stata anche la casa dei Cologne Centurions, squadra di Football americano dell’omonima città

Capienza: 43.000 spettatori

15/06: Ungheria-Svizzera ore 15

19/06: Scozia-Svizzera ore 21

22/06: Belgio-Romania ore 21

25/06: Inghilterra-Slovenia ore 21

30/06: Ottavo di finale ore 21