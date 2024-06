Dusseldorf Arena ed Euro 2024: tutto quello che c’è da sapere

La Dusseldorf Arena, conosciuta anche come Merkur Spiel-Arena, è uno degli stadi più piccoli tra quelli che ospiteranno Euro 2024 ed è l’impianto che accoglie le partite casalinghe del Fortuna Düsseldorf, squadra militante nella seconda divisione tedesca, la Bundesliga 2.

Sommario

La storia della Merkur Spiel-Arena è in realtà molto recente. È stato costruito per sostituire il vecchio impianto, il Rheinstadion, tra gli anni 2002 e 2004 ma, nonostante questo, la candidatura della città di Düsseldorf per ospitare i Mondiali 2006 fu rifiutata. La caratteristica maggiormente associata allo stadio è senza dubbio la possibilità del tetto di chiudersi completamente, in modo da affrontare le rigidi temperature invernali. Il nome dello stadio è ovviamente legato a degli accordi di sponsorizzazione, come spesso accade tra gli impianti tedeschi.

Il vecchio impianto, il Rheinstadion, ha ospitato tra il 1925 e il 2002 molti eventi, tra i quali possiamo trovare i Mondiali di calcio del 1974 e gli Europei di calcio, giocati sempre in Germania, nel 1988. Nonostante sia stato eretto nel 2004, la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf non è stata presa in considerazione per ospitare i Mondiali del 2006. L’evento più importante alla quale può aver fatto parte è durante il periodo di pandemia. Dopo l’interruzione di tutti i campionati e di tutti gli eventi internazionali, quando ad Agosto venne dato il permesso di concludere le competizioni, la capitale della Renania Settentrionale-Vestfalia fu scelta tra le città che avrebbero ospitato le “final eight” della Uefa Europa League 2019/20, vinta poi dagli spagnoli del Siviglia allenati da Jules Lopetegui contro l’Inter di Antonio Conte.

Capienza: 47.000 spettatori

17/06: Austria-Francia ore 21

21/06: Slovacchia-Ucraina ora 15

24/06: Albania-Spagna ore 21

01/07: Ottavi di finale ore 18

06/07: Quarti di finale ore 18