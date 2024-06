Euro 2024: la storia del Volksparkstadion di Amburgo

Il Volksparkstadion è l’impianto che ospita le partite casalinghe della squadra calcistica Amburgo SV, club militante nella seconda divisione tedesca: la Bundesliga 2.

Sommario

Lo stadio della città di Amburgo, conosciuto come Volksparkstadion, è stato costruito dove precedentemente si trovava il vecchio impianto inaugurato nel 1925, conosciuto con il nome di “Bahrenfelder”. L’arena, inaugurata nel 1953, è stata costruita utilizzando materiali provenienti da Eimsbuttel, quartiere cittadino notevolmente danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Nel corso degli anni ha ospitato importanti eventi internazionali e, in vista dei Mondiali di calcio 2006, la struttura ha ricevuto un importante rinnovamento, eliminando la pista di atletica che circondava il campo in modo da avvicinare le tribune e il calore dei tifosi. Attualmente è uno dei pochi stadi in Germania privo di un “naming sponsor”, nonostante nel corso degli anni 2000 ne abbia avuti diversi. Il Volksparkstadion, che tradotto significa “parco della gente”, ospita dalla nascita del campionato tedesco le partite dell’Amburgo. La squadra in maglia bianco-nerazzurra ha mantenuto per molti anni un record incredibile: è stata l’unica squadra a non retrocedere in seconda categoria dalla nascita della Bundesliga, primato infranto pochi anni fa. Nel 2003, orgogliosi di essere l’unica squadra mai retrocessa, è stato installato su una delle tribune il famoso “Bundesliga Uhr”, un orologio che segnava la permanenza della squadra nella massima competizione come simbolo di vanto e gloria per il club. Questo traguardo è terminato il 12 maggio 2018 quando, nonostante la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, il counter si è stoppato per la prima volta nella storia precisamente dopo 54 anni, 261 giorni, 0 ore, 36 minuti e 2 secondi dalla prima gara in Bundesliga. Nonostante questo l’“Uhr” è rimasto nello stadio anche per la stagione successiva, sperando in una rapida risalita del club, non avvenuta. Per questo motivo nel 2019 è avvenuto il definitivo spegnimento e rimozione del famoso orologio, insieme alle parole dell’amministratore delegato Berndt Hoffmann: “Il club vuole aprirsi al futuro, la presenza di una testimonianza così ingombrante del nostro passato non sarebbe d’aiuto per noi e per i tifosi”.

Il Volksparkstadion ha ospitato nel 2006 diverse partite del Mondiale di calcio, in particolare il quarto di finale tra Italia e Ucraina terminato 3-0 per i ragazzi dell’ex Commissario tecnico Marcello Lippi con le reti di Gianluca Zambrotta e dell’attaccante Luca Toni, autore di una doppietta.

Nel Mondiale di calcio del 1974 l’impianto è stato il palcoscenico di tre partite della prima fase del girone A. Storica è la partita disputata tra Germania Est e Germania, terminata con il punteggio di 1-0 per la repubblica democratica con la marcatura di Jürgen Sparwasser.

Durante gli Europei 1988, la partita disputata nello stadio di Amburgo è stata la semifinale Germania-Olanda, vinta dagli “Orange” per 2-1 contro i padroni di casa allenati da Franz Beckenbauer grazie ai goal di Ronald Koeman e Marco Van Basten che hanno permesso la rimonta dopo la marcatura di Lothar Matthäus.

Nel “Parco della gente” si è giocata anche la finale di Uefa Europa League 2009/2010 tra gli spagnoli dell’Atlético Madrid e gli inglesi del Fulham, terminata dopo i tempi supplementari con la vittoria dei “Colchoneros” con la doppietta dell’ex attaccante Diego Forlan.

Numerosi sono i concerti che si sono tenuti nello stadio di Amburgo nel corso degli anni, ma era maggiormente conosciuto come la casa degli Hamburg Sea Devils, squadra di football americano che ha militato per un paio di anni nella NFL europea. Nel 2011 ha ospitato anche un incontro di boxe valido per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi disputato tra Wladimir Klitschko e David Haye.

Capienza: 49.000 spettatori

16/06: Polonia-Olanda ore 15

19/06: Croazia-Albania ore 15

22/06: Georgia-Rep. Ceca ore 15

26/06: Rep. Ceca-Turchia ore 21

05/07: Quarto di finale ore 21