Germania-Scozia in tv: orario e dove vedere la prima partita di Euro 2024. Le probabili formazioni

Monaco di Baviera, 13 giugno 2024 - Tutto pronto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per il primo calcio d'inizio di Euro 2024. Come da tradizione, a scendere in campo per primi sono i padroni di casa e dunque la Germania di Julian Naglsmann che sfiderà la Scozia nel primo match del Girone A. L'altra sfida, quella tra Svizzera e Ungheria si giocherà sabato 15 alle 15.

La Germania debutta contro la Scozia

I tedeschi, presenti di diritto in quanto ospitanti della manifestazione, si presentano come una delle favorite per la vittoria finale. L'ex tecnico del Bayern Monaco ha preso una squadra sfiduciata dopo l'ultimo Mondiale ed è riuscito a lavorare ottimamente sia sulla testa dei giocatori e sia in campo. Tutti gli occhi sono su Toni Kroos, faro del centrocampo, che vorrebbe regalare alla sua gente il quarto titolo europeo della storia della Germania. L'avere il pubblico dalla propria parte potrebbe essere un'arma a doppio taglio, così come sottolineato anche dal commissario tecnico Nagelsmann: "C'è pressione, ma soprattutto gioia. Se riusciremo a vedere questa gioia in campo, allora giocheremo un grande torneo". Cominciare bene è fondamentale, per dettare subito legge nel proprio raggruppamento. Nel 4-2-3-1 di partenza spazio sicuramente a Musiala e Wirtz, mentre davanti dovrebbe partire dal primo minuto Kai Havertz a discapito di Fullkrug. Dietro linea a quattro con tutti sicuri del posto: Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck e Raum. In porta ci sarà Manuel Neuer, perché in nazionale Marc André Ter Stegen è il secondo.

Dall'altra parte c'è la Scozia di Clarke che si è guadagnata il diritto a giocare il torneo chiudendo le qualificazioni al secondo posto nel proprio girone, eliminando la Norvegia di Haaland. La possibilità di giocare senza pressione in questo tipo di partite può essere un fattore importante per la Tartan Army che, come visto nel cammino verso Euro 2024, potrebbe rivelarsi più insidiosa del previso. Decisive saranno le prove degli esterni Ralston e Robertson, chiamati a dare una mano costante ai tre dietro ma anche a farsi vedere in attacco. Le incursioni di McTominay e la sua capacità di calciare dalla distanza lo rendono uno dei giocatori più temibili della compagine di Clake, come dimostrano i numeri: sette gol in otto presenze nelle qualificazioni.

Probabili formazioni

Germania e Scozia, inserite nel gruppo A, scenderanno in campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera venerdì 14 giugno alle 21. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams.

Dove vederla in tv

Il match inaugurale di Euro 2024 tra Germania e Scozia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 con la telecronaca affidata a Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su Sky con le voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani, i canali di riferimento sono: Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L'alternativa streaming è data dalle piattaforme Now Tv, Sky Go e Rai Play.