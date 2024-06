Spagna-Italia alle 21, la diretta. Formazioni ufficiali: Calafiori titolare, Spalletti conferma l’11 dell’Albania

14:19

L'Italia agli ottavi se...

Battere la Spagna consentirebbe all'Italia di volare agli ottavi da prima del girone. In caso di pareggio per avanzare nel torneo sarebbe sufficiente non perdere contro la Croazia nell'ultima giornata per mettere al sicuro il secondo posto. Situazione analoga in caso di sconfitta con le Furie Rosse: un eventuale ko anche contro Modric e compagni farebbe scivolare gli azzurri al terzo posto, ma con una buona possibilità di rientrare nelle migliori del lotto.