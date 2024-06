L’Italia si qualifica agli ottavi di Euro 2024 se… Tutte le combinazioni

Roma, 20 giugno 2024 – Si proclamavano "i brasiliani d’Europa". Ma oggi il rosso di quelle maglie a scacchi sembra sbadito. Una finale Mondiale e un terzo posto, l’uno in fila all’altro sembra solo un lontano ricordo per la Croazia. Eppure parliamo di un paio di anni fa.

Ma agli Europei di Germania pure Modric non punge più sembra essersi perso quello spirito nazionalistico iscritto a chiare lettere nel Dna della nostra prossima avversaria (lunedì alle 21, diretta, in chiaro, su Rai 1 e su Sky). "La forza più grande di questa squadra è l’unità" aveva detto alla viglia del torneo proprio maestro Luka.

Ma sul fronte croato è crisi nera, un po’ come per i ’cugini’ sudamericani in maglia verdeoro, che stanno vivendo decisamente non uno dei migliori momenti della loro storia. Beffati dal pareggio con l’Albania, dei croati (ultimi nel girone a un punto) si sono persino viste le lacrime solcare il viso del campione 38enne dei Blancos. Non è servito nemmeno il ritorno in tribuna di Ivana Knoll, la bellissima influencer che ai Mondiali del Qatar aveva conquistato tutti. Ma i precedenti sono tutti contro la nazionale di Dalic, che agli ultimi Europei (2016 e 2021 non si sono mai spinti più in là degli ottavi). E la risposta potrebbe trovarsi in quel centrocampo che fatica un po’ a dialogare con l’attacco, oltre a un Modric decisamente non in stato di grazia. Poi le punte, Majer, Petkovic, che non incidono come dovrebbero. A Spalletti basterà un punto per essere certo di passare il turno.

C’è da dire che per l’Italia è una partita storicamente insidiosa. Sì, perché l’unica vittoria azzurra contro la Croazia risale a ottantadue anni fa, il 5 aprile del ’42. Così titolava il nostro giornale il giorno dopo: "Gli azzurri superano con netto scarto i croati (4-0)". Per il resto, dal ’94, quando la nazionale a scacchi tornò a essere Croazia e non più inglobata nella Jugoslavia contro di loro abbiamo ottenuto solo pareggi e sconfitte. Proprio il 16 novembre 1994 l’Italia uscì sconfitta dalla partita valida per le qualificazioni agli Europei. Più recentemente, nella stessa competizione, il 16 giugno 2015, la partita finì 1-1. Insomma, i precedenti non ci sorridono guardando e i record sono più negativi che positivi. Di sicuro Spalletti e i suoi dovranno rimboccarsi le maniche a prescindere per tener testa a una nazionale che non avrà quasi nulla da perdere e si giocherà il tutto per tutto.