Le pagelle di Spagna-Italia: si salva solo super Donnarumma. Incubo Di Lorenzo, male Scamacca

Gelsenkirchen, 20 giugno 2024 – Italia bocciata all’esame Spagna. Le Furie rosse vincono 1-0 con l’autogol di Calafiori e volano da primi del girone B agli ottavi di Euro 2024. Azzurri troppo timidi e mai capaci di rendersi pericolosi: solo un grande Donnarumma evita un passivo più pesante.

Pagelle Italia

DONNARUMMA 7,5 Subito una gran parata su Pedro, poi sbarra la porta a Morata e vola sulla conclusione di Fabian Ruiz. Beffato dall’autogol ma limita più volte il passivo.

DI LORENZO 5 Soffre le accelerazioni dello scatenato Williams.

BASTONI 5,5 Con le buone e con le cattive cerca di fermare Morata, nella ripresa sbanda anche lui.

CALAFIORI 5,5 Preciso ed elegante nelle chiusure per un tempo, poi quella sciagurata deviazione nella sua porta.

DIMARCO 5,5 Col freno a mano tirato anche perché non può perdere di vista Yamal.

FRATTESI 5 Fa una fatica pazzesca a star dietro a Fabian Ruiz, pasticcia anche sui palloni riconquistati e non cerca la profondità.

BARELLA 6 Infaticabile tuttocampista, pressa, rincorre, recupera, raddoppia la marcatura. Cala alla distanza.

JORGINHO 6 Mette una, anche due o più pezze in difesa quando serve.

CHIESA 5,5 S’impegna, si sbatte per sè e per gli altri, innesca anche un paio di interessanti ripartenze. Ed è l’unico che prova a tirare nel primo tempo. Ma non incide.

SCAMACCA 5 Fa a sportellate con i centrali spagnoli ma oltre al fisico ci vuole altro a questi livelli.

PELLEGRINI 5,5 Si sbraccia e si smarca invano in alto a sinistra, i compagni lo cercano pochissimo. Nella ripresa ci prova su punizione.

ALL. SPALLETTI 5. L’aveva preparata diversamente, ma aveva anche avvertito: “Guai a concedere loro il pallino del gioco”.

Cambiaso 5,5: Gara solo difensiva. Cristante 5.5: Subito un “giallo”, nel finale prova un colpo di tacco impossibile. Zaccagni 5: Più fumo che arrosto. Retegui 5,5: Almeno lotta. Raspadori sv.

Voto squadra 5

Pagelle Spagna

UNAI SIMON 6 La serata di Gelsenkirchen diventa un’inattesa occasione di relax.

CARVAJAL 6 Più guardingo del solito, ma non c’è poi bisogno di affondare il colpo quando sono altri solisti ad esibirsi. Rischia niente.

LE NORMAND 6 Scavalcato un paio di volte, sa sempre come rimediare.

LAPORTE 6,5 Gira la manopola della ruvidità e i pericoli si dissolvono all’istante.

CUCURELLA 6,5 Il presunto anello debole della catena difensiva spagnola ci spaventa con frequenza, trovando spazi inattesi e passaggi mai banali.

RODRI 7,5 Personalità calcistica straripante, senza però mai fare un tocco di troppo. Degnissimo erede di Busquets.

FABIAN RUIZ 7 Corsa, visione, tiro. Lo inseguiamo con enorme difficoltà.

YAMAL 6,5 Non estrae dallo zainetto della scuola gli effetti speciali, ma appena si accende sono dolori. Eurogol sfiorato.

PEDRI 7 Un paio di occasioni mancate sotto porta, ma è sempre mezzo secondo avanti rispetto alle nostre contromisure: fa quasi quello che vuole.

WILLIAMS 7,5 Non ha solo una velocità impressionante, ma una notevole propensione all’assist. Non gli prendiamo neanche la targa.

MORATA 6,5 Il cavaliere oscuro dell’attacco: sponde, corsa, praterie spalancate ai compagni attraendo i nostri marcatori.

ALL. DE LA FUENTE 7,5. Il ct antigiochista ci sovrasta con un calcio di costante e ragionato arrembaggio.

Baena, Torres, Perez, Oyarzabal sv.

Voto squadra 7,5.