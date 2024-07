Tour de France 2024, tappa 6: vince Groenewegen. Ordine d'arrivo e classifica generale

Dijon (Francia), 4 luglio 2024 - La tappa 6 del Tour de France 2024 porta la carovana da Macon a Dijon dopo 163,5 km ancora una volta quasi totalmente piatti e quindi adatti ai velocisti: tra essi a spuntarla oggi, dopo lo storico trionfo di ieri di Mark Cavendish, è Dylan Groenewegen, che batte Jasper Philipsen, ancora una volta secondo, e lo fa con la curiosità dei particolarissimi occhiali aerodinamici (con il naso totalmente coperto) che in questi giorni hanno attirato l'attenzione dei curiosi, che l'hanno già paragonato a Batman, e pure dell'Uci, che come sempre in questi casi indaga sulle novità. Tutto calmo in ottica classifica generale a eccezione del ventaglio aperto dalla Visma-Lease a Bike: Tadej Pogacar si salva, mentre la sua UAE Team Emirates rimane tutta nel secondo troncone del gruppo prima che la situazione rientri. Dopo due giornate quasi di trasferimento (e di noia), la tappa 7, la Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin di 25,3 km, offre un altro snodo cruciale in ottica classifica generale: la prima cronometro, disegnata per specialisti puri.

La cronaca

Poco prima dell'unica difficoltà altimetrica di giornata, il Col du Bois Clair (1,6 km con una pendenza media del 6%), scattano Axel Zingle (Cofidis) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), con quest'ultimo, in maglia a pois, che scollina per primo prima di cadere più tardi senza riportae conseguenze: sul traguardo volante di Cormatin a passare per primo è invece Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). La corsa prosegue compatta finché la Visma-Lease a Bike non apre un ventaglio: nel primo troncone c'è gran parte degli uomini di classifica, a eccezione dell'UAE Team Emirates, rimasta attardata quasi in blocco a esclusione di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Alla fine la situazione rientra e sulla corsa torna una calma piatta che fa quasi rima con la noia. Il finale si accende prima per una caduta che coinvolge Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost), ieri in top 10, e poi per i preparativi alla volata, tanto furiosa da essere decisa al fotofinish: a spuntarla è Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), che batte al fotofinish Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ancora una volta secondo come ieri.

Ordine d'arrivo tappa 6 Tour de France 2024

1) Dylan Groenewegen (JAY) in 3h31'55'' 2) Jasper Philipsen (ADC) st 3) Biniam Girmay (IWA) st 4) Fernando Gaviria (MOV) st 5) Phil Bauhaus (TBV) st 6) Arnaud De Lie (LTD) st 7) Wout Van Aert (TVL) st 8) Arnaud Démare (ARK) st 9) Alexander Kristoff (UXM) st 10) Pascal Ackermann (IPT) st

Classifica generale Tour de France 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 26h47'19'' 2) Remco Evenepoel (SOQ) +45'' 3) Jonas Vingegaard (TVL) +50'' 4) Juan Ayuso (UAD) +1'10'' 5) Primoz Roglic (RBH) +1'14'' 6) Carlos Rodriguez (IGD) +1'16'' 7) Mikel Landa (SOQ) +1'32'' 8) Joao Almeida (UAD) +1'32'' 9) Giulio Ciccone (LTK) +3'20'' 10) Egan Bernal (IGD) +3'21''

