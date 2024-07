Tour de France tappa 7: percorso, favoriti e orari tv

Dijon, 4 luglio 2024 – Dopo la prima scrematura in classifica sul Galibier, il Tour de France vivrà un altro appuntamento cruciale nella prima settimana. E’ tempo di cronometro alla Grand Boucle, in assenza di salite che torneranno solo la prossima settimana. Un secondo spartiacque sarà dunque sui 25 chilometri che separano Nuits Saint Georges a Gevrey-Chambertin, ma con un percorso da monitorare e adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Il Tour arriva alla prima crono con Tadej Pogacar in giallo, seguito da Remco Evenepoel, distanziato di 45”, e Jonas Vingegaard, terzo a 50. Classifica ancora corta fino all’ottavo, che è Joao Almeida staccato di 1’32”, preceduto da Mikel Landa con lo stesso tempo, Carlos Rodriguez (+1’16”), Primoz Roglic (+1’14”) e Juan Ayuso (+1’10”). Nella sesta tappa, con arrivo in volata a Dijon, ha invece prevalso con una sontuosa volata Dylan Groenewegen, che ha precedeuto sul traguardo Jasper Philipsen e Biniam Girmay. Nessun problema per gli uomini di classifica che stanno aspettando la crono, la tappa di sterrati a Troyes e le montagne della seconda settimana. La quiete prima della tempesta.

Il percorso

Cronometro sostanzialmente piatta con pochissime variazioni altimetriche. Si corre nella Cote d’Or con partenza da Saint Georges, poi subito pianura per transitare a Villars Fontaine e al chilometro 8 primo rilevamento cronometrico in località Messanges. A metà percorso leggera salitella dal chilometro 11 a Reulle Vergy fino al secondo intertempo di Curley al chilometro 14, ma si tratta di pendenze molto blande. Segue una leggera discesa per arrivare a Chambolle che anticipa il terzo intertempo a Morey Sanint Denis al chilometro 19. Finale totalmente pianeggiante. Ultimi chilometri rettilinei a parte due curve a novanta gradi prima di arrivare a Chambertin.

Favoriti

Cronometro per specialisti, dicevamo, e allora il lotto dei favoriti presenterà Kung, Bisseger, Tratnik e Gibbons, ma occhio anche all’azzurro Sobrero e soprattutto ai portoghesi Almeida e Oliveira. In classifica generale sarà la grande occasione per Remco Evenepoel, forse il principale candidato alla vittoria di tappa, ma attenzione a Vingegaard, sempre temibile e negli ultimi anni migliore di Pogacar contro il tempo. Anche Roglic spera di guadagnare terreno, così come Pello Bilbao. Sarà tappa di difesa per Giulio Ciccone.

Orari tv

La tappa si disputa venerdì 5 luglio con partenza del primo corridore alle 13.05 e della maglia gialla alle ore 17, con un tempo di percorrenza di circa mezz’ora. Cronometro breve ma intensa. Diretta a pagamento dalle 12.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro su Rai Due dalle ore 14, con telecronaca di Stefano Rizzato e Davide Cassani. In streaming su Raiplay.

