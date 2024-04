Tour of the Alps 2024, tappa 4 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Schwaz, 17 aprile 2024 - Si sale ancora al Tour of the Alps 2024. Dopo il colpo di Juan Pedro Lopez, tocca alla tappa 4, frazione regina di questa edizione in programma giovedì 18 aprile. Un palcoscenico di primo piano dove potrebbe andare in sena la sfida definitiva per decretare il vincitore.

Nella tappa 3 a Schwaz lo scalatore spagnolo ha preceduto l’italiano Giulio Pellizzari di 21 secondi e soprattutto il gruppo guidato da Tobias Foss di 38, prendendosi anche la leadership della generale. Nel gruppo dei migliori anche Antonio Tiberi che rimane in lotta per il podio. La classifica generale vede ora lo spagnolo in testa con 31” su Foss, 45” su O’Connor e 48” su Tiberi.

Sommario

La carovana del Tour of the Alps riparte da Laives, in Alto Adige, per la quarta frazione che si conclude dopo 141,3 Km e poco meno di 4000 metri di dislivello a Borgo Valsugana, in Trentino. Sulla carta, è certamente la tappa più impegnativa. Si parte praticamene in salita con il Passo San Lugano per poi imboccare la Val di Cembra e arrivare allo strappo di Brusago, che anticipa altri quattro chilometri di salita verso Passo Redebus. Una lunga e scorrevole discesa porta verso Pergine Valsugana, ed ecco profilarsi davanti agli atleti il GPM del Passo del Compet: 845 metri di dislivello in poco più di 10 km con pendenze che superano il 10%. Si scende verso Levico Terme e poi subito Passo del Vetriolo, noto anche come Strada dei Baiti, con vetta a 37 dall’arrivo e pendenze massime del 12%. Segue una lunga discesa verso il fondo valle per poi affrontare l’ultima salita di giornata che è il Colle San Marco che misura 5 chilometri con vetta a 14 dall’arrivo, di cui 7 di discesa.

L'altimetria della quarta tappa del Tour of The Alps 2024

Con Geraint Thomas uscito di classifica, la Ineos poggerà su Tobias Foss le possibilità di vincere il Tour of the Alps e toccherà a lui nella quarta tappa cercare di riprendersi la maglia di leader. Ma attenzione a Ben O’Connor, Romain Bardet e Wout Poels, tutti pimpanti e tutti scattisti in salita, a differenza del norvegese che è un passista. Il capofila Juan Pedro Lopez cercherà invece di ampliare il suo vantaggio. L’Italia gioca la carta Antonio Tiberi, ma ci riproveranno sia Pelizzari che Piganzoli.

La tappa si disputa giovedì 18 aprile con orario di partenza alle 11.10 e con i seguenti passaggi: Passo Compet sulle 13.40, Passo del Vetriolo tra le 14.14 e le 14.35 e arrivo previsto a Borgo Valsugana tra le 15.02 e le 15.28. Per la quarta tappa del Tour of the Alps prevista la doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.35. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay. Leggi anche - Vingegaard dimesso dall'ospedale: "Ora è tempo di rimettersi in forma"