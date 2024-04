Tour of the Alps 2024, tappa e maglia a Lopez. Ordine d’arrivo e classifica

Schwaz (Austria), 17 aprile 2024 - La tappa 3 del Tour of the Alps 2024 conduce il gruppo da Schwaz a Schwaz dopo 124,8 km e vede il successo di Juan Pedro Lopez, che fa valere le sue doti da scalatore puro e liquida a fatica la compagnia del giovanissimo Giulio Pellizzari, che quasi riesce a concludere l'impresa tentata da Filippo Ganna: per lo spagnolo arrivano la prima vittoria da professionista e la maglia verde strappata a Tobias Foss. Si continua a salire nella tappa 4, la Laives-Borgo Valsugana di 141,3 km, che proporrà 2 GPM di prima categoria.

La cronaca

Dopo 10 km di gara, in una giornata da tregenda, parte in solitaria Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che guadagna 1' di vantaggio poco dopo il dentello che apre la tappa e che poteva fungere da rampa di lancio per altri attacchi. Il piemontese transita per primo sul traguardo volante di Reintaler See: sulle sue tracce si lancia Kyrylo Tsarenko (Team Corratec-Vini Fantini) prima di essere ripreso dal gruppo. Poco prima del traguardo volante di Jenbach si ritirano Riccardo Lucca (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Sebastian Putz (Team Austria): in contemporanea l'azione di Ganna, che aveva guadagnato fino a 4', comincia a farsi più pesante e macchinosa. Dopo una fase di gestione e di profonda sofferenza per il freddo, Ganna approccia la salita di Weerberg (3,2 km con una pendenza media del 9,9%) e continua a perdere nei confronti del gruppo nonostante un ritmo molto blando. Il tentativo del piemontese si spegne sulla salita di Pillberg (3,2 km con una pendenza media del 10,3%): il primo scatto è di Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL), subito ripreso da Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e dalla maglia verde Tobias Foss (Ineos Grenadiers). Ha ben altra fortuna l'attacco di Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) e Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè), che fanno il vuoto a differenza di Anton Palzer (Bora-Hansgrohe) e Gregor Muhlberger (Movistar Team). Lopez riesce a guadagnare qualcosa prima di involarsi verso la vittoria, la prima da professionista, e la conquista del simbolo del primato, ma i feedback emessi dal giovanissimo Pellizzari sono ottimi.

Ordine d'arrivo tappa 3 Tour of the Alps 2024

1) Juan Pedro Lopez (LTK) in 3h16'11'' 2) Giulio Pellizzari (VBF) +22'' 3) Tobias Foss (IGD) +38'' 4) Romain Bardet (DFP) +38'' 5) Aurélien Paret-Peintre (DAT) +38'' 6) Antonio Tiberi (TBV) +38'' 7) Wouter Poels (TBV) +38'' 8) Ben O'Connor (DAT) +38'' 9) Valentin Paret-Peintre (DAT) +38'' 10) Ivan Ramiro Sosa Cuervo (MOV) +38''

Classifica generale Tour of the Alps 2024

1) Juan Pedro Lopez (LTK) in 11h22'34'' 2) Tobias Foss (IGD) +31'' 3) Ben O'Connor (DAT) +45'' 4) Antonio Tiberi (TBV) +48'' 5) Romain Bardet (DFP) +48'' 6) Wouter Poels (TBV) +48'' 7) Valentin Paret-Peintre (DAT) +48'' 8) Giulio Pellizzari (VBF) +57'' 9) Aurélien Paret-Peintre (DAT) +1'19'' 10) Ivan Ramiro Sosa Cuervo (MOV) +1'19''

