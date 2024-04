Tour of the Alps, tappa 2 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Cortina, 15 aprile 2024 – Tobias Foss ha vinto la prima trappa del Tour of the Alps, nuova denominazione da qualche anno del vecchio Giro del Trentino, da sempre l’antipasto del Giro d’Italia. Infatti, diversi big sono in gara, Geraint Thomas su tutti, mentre per l’Italia c’è stata una buona prima tappa di Antonio Tiberi, giunto nel gruppetto dei migliori in una volata ristretta a Cortina che ha visto Foss prevalere su Harper e Chaves, capaci di guadagnare qualche secondo nel finale su tutti gli altri fuggitivi. Cinque le tappe totali tra Italia e Austria e per i corridori sarà un ottimo test in vista della corsa rosa 2024, che vivrà sulla tanto attesa partecipazione di Tadej Pogacar, favorito assoluto e a caccia di una storica doppietta Giro-Tour nello stesso anno.

Percorso della seconda tappa

Seconda tappa del Tour of the Alps abbastanza lunga, 189 chilometri, e decisamente impegnativa dal punto di vista altimetrico. Si parte dall’Alto Adige da Salorno, per arrivare in Tirolo a Stans. Ci sono salite ma anche tratti pianeggianti. Il lungo tratto di fondovalle, per esempio, che conduce a Vipiteno potrebbe essere reso impegnativo dal vento e di fatto si viaggia in costante leggera salita fin dal chilometro 30 per arrivare al confine con l’Austria. La salita al GPM del Brennero misura 14 chilometri ed è seguita da una discesa che però non presenta difficoltà, almeno fino a Matrei, quando si lascia la strada principale per imboccare la cosiddetta “vecchia strada del Brennero”, un tracciato ricco di curve e continui saliscendi. L’ultima asperità è situata a meno di 15 chilometri dall’arrivo con la salita di seconda categoria di Gnadenwald che può fungere da trampolino di lancio per l’azione decisiva della tappa con pendenze massime del 10%. Segue discesa fino all’ultimo chilometro dove la strada torna a salire leggermente verso l’arrivo.

Favoriti

Nella prima tappa si sono messi in mostra diversi corridori da brevi o lunghe corse a tappe. Sono infatti andati in fuga Thomas, Bardet, Tiberi, O’Connor, Chaves, Harper, Poels e Lopez e tra questi potrebbe esserci il protagonista anche della seconda tappa. Tra gli italiani occhio anche a Filippo Zana e Pippo Ganna. Tra i corridori rimasti attardati nella prima frazione segnaliamo anche Sergio Higuita della Bora.

Dove vederla in tv

La seconda tappa del Tour of the Alps si disputa martedì 16 aprile con orario di partenza alle 10.35 e orario stimato di arrivo tra le 15.04 e le 15.32. Per quanto riguarda i passaggi principali citiamo il Gpm del Brennero tra le 13.28 e le 13.46 e il Gpm di Gnadenwald tra le 14.46 e le 15.12. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.35. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 13.35 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in live streaming su RaiPlay.