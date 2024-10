Veneto Classic 2024, vince Cort Nielsen

Bassano del Grappa, 20 ottobre 2024 - Adesso sì che il calendario della stagione ciclistica 2024 si può considerare ufficialmente terminato, a parte qualche esotico evento minore più che altro dal sapore della kermesse legato principalmente al Tour de France: parlando delle vicende di casa Italia, il sipario cala con la Veneto Classic 2024, che vede il successo di Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).

La cronaca

Il baffuto danese, alla quinta gioia stagionale, forse la più iconica dell'annata, era presente nella fuga buona che ha beffato il resto del gruppo: con lui c'erano Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec-Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store-Essegibi-F.Lli Curia). Questo drappello raggiunge un vantaggio massimo di poco meno di 4' prima che i vari Cort Nielsen, Bayer e Foldager rimangano da soli: tra essi, curiosamente, il danese sembrava il più in difficoltà prima dell'attacco sulla salita non asfaltata di Diesel Farm. Nessuno riprenderà più il corridore della Uno-X Mobility, alle cui spalle si crea un'altra gara che vede Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) andare a chiudere il podio: nella top 10 c'è tanta Italia grazie a Filippo Zana (Team Jayco AlUla), quinto, Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), sesto, Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), settimo, Francesco Busatto (Intermarché-Wanty), ottavo, e Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), decimo. Solo quarto invece Marc Hirschi (UAE Team Emirates), il grande favorito della vigilia che non riesce a chiudere con il botto la sua eccellente seconda parte di stagione, impreziosita dalle numerose vittorie trovate in Italia. Invece, i 191,7 km da Soave a Bassano del Grappa premiano Cort Nielsen, un corridore notoriamente sempre votato all'attacco.

Van Eetvelt vince il Tour of Guangxi 2024

In contemporanea calava il sipario anche sul calendario World Tour grazie al Tour of Guangxi 2024, vinto da Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), bravo a beffare in classifica generale Oscar Onley (Team DSM-Firmenich PostNL) per appena 5'': a completare il podio è Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team), con Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team), rispettivamente sesto e ottavo, a rappresentare l'Italia nella top 10 della corsa cinese. A vincerla è invece, appunto, Van Eetvelt, i cui highlights del 2024 curiosamente si collocano all'inizio, con il successo dell'UAE Tour 2024, e alla fine, con quello del Tour of Guangxi 2024. Nel mezzo cose molto interessanti, come lo spezzone alla Vuelta 2024 prima del ritiro e il settimo posto al Giro di Lombardia 2024: due fotografie che fanno del giovane belga un possibile nome interessante per il futuro sia nei Grandi Giri sia nelle Classiche.

