Tappa 12 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Cortizo, 28 agosto 2024 – Lo squillo di Eddie Dunbar nell’undicesima tappa della Vuelta con una bella sparata finale ad anticipare la volata di gruppo ristretta che ha visto poi Quinten Hermans terminare secondo davanti a Max Poole. Jhonatan Narvaez, Urko Berrade e un discreto Filippo Zana sesto. Dietro c’è stato un attacco di Roglic e Mas, poi ripresi da Landa, Skjelmose e altri, ma Ben O’Connor ha perso circa altri trenta secondi in classifica generale e anche nella dodicesima tappa, con arrivo in salita, dovrà difendersi. La generale vede ora O’Connor in testa con 3’16” su Primoz Roglic e 3’58” su Enric Mas, ora davanti a Richard Carapaz quarto a 4’10”. La top ten è poi completata da Mikel Landa, Carlos Rodriguez, Florian Lipowitz, Adam Yates, Felix Gall e George Bennett.

Percorso

Tappa molto corta la dodicesima a Ourense Termal alla stazione montana di Cortizo. Sono 137 chilometri e un solo Gpm, ma si arriva in salita. C’è pochissima pianura perché si corre costantemente sui 600 metri di quota, salendo da Solbiera, poi passaggi per le località di Maceda, Luintra, Caxide in un continuo sali e scendi. Poi si arriva al finale. Strappo di Sas Penelas, traguardo volante al chilometro 101, poi si scende leggermente per arrivare all’imbocco della salita finale, che è di prima categoria. Si sale verso la Estacion Montana de Manzaneda per una lunghezza di 15 chilometri e una pendenza media del 4.7% e massime del 12% a fine salita. Gpm pedalabile, attorno al 4-5%, poi negli ultimi due chilometri pendenze sopra l’8%. Non è una salita durissima, ma tra caldo e fatica un ritmo elevato potrebbe fare selezione.

Favoriti

Tappa che potrebbe ancora premiare una fuga di scalatori-passisti. Potrebbero tentare Michael Woods, Oscar Rodriguez, Lennert Van Eetvelt, Harold Tejada, Quentin Pacher, Einer Rubio e Nairo Quintana. In ottica generale, prevedibile un altro attacco di Roglic e Mas, i più pimpanti in salita, ma anche Mikel Landa sembra aver ritrovato un buon colpo di pedale. Sarà ancora spettacolo, anche perché Ben O’Connor inizia a perdere terreno e dovrà difendersi con i denti. Poche chance per i colori italiani.

Orari tv

La dodicesima tappa della Vuelta si disputa giovedì 29 agosto con orario di partenza alle 14.19 da Ourense e questi passaggi principali: traguardo volante di Sas Penelas tra le 16.33 e le 16.46, inizio dell'ultima salita tra le 17.01 e le 17.17, arrivo previsto tra le 17.22 e le 17.40. Diretta dalel 14.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.