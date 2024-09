Cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024: percorso della sfilata, orari e dove vederla in tv

Parigi, 28 agosto 2024 – Parigi si veste nuovamente a festa per accogliere le Paralimpiadi 2024. Questa sera, mercoledì 28 agosto, gli occhi di tutto il mondo saranno ancora puntati sulla capitale francese in occasione della cerimonia di inaugurazione. Una “festa incredibile”, assicura il presidente del comitato paralimpico Andrew Parsons.

È tutto pronto per l'inizio delle Paralimpiadi di Parigi 2024

Sommario

Come per le Olimpiadi, la manifestazione non si terrà in uno stadio: gli atleti sfileranno sugli Champs-Élysées e in Place de la Concorde. Si parte alle 20: una maxi parata che vedrà protagonisti 4.400 tra atlete e atleti di 185 delegazioni per celebrare l'inizio di 11 giorni di gare, a partire da giovedì 29 agosto. Sotto la guida del direttore artistico Thomas Jolly, lo spettacolo "metterà in mostra gli atleti paralimpici e i valori che rappresentano". Descrivendo l'evento come "una magnifica fonte di ispirazione", Jolly promette "performance mai viste prima in uno spettacolo che unirà gli spettatori e il pubblico televisivo di tutto il mondo attorno allo spirito unico dei Giochi Paralimpici". Sarà una cerimonia inclusiva e spettacolare, fino dalla riaccensione del braciere, posizionato nel cuore dei Giardini delle Tuileries.

Per dare forma e colore agli abiti dell'evento (intitolato ‘Paradox’, coreografia dello svedese Alexander Ekman, musiche di Victor Le Masne) il direttore artistico Thomas Jolly ha reclutato lo stilista francese Louis-Gabriel Nouchi, che si è sbizzarrito creando circa 700 costumi. Si preannuncia una cerimonia, come lui stesso la definisce, "abbastanza radicale e monocromatica”. La parte più impegnativa è stata "creare abiti per persone con disabilità che, oltre a ciò, sono degli artisti”. Dei 150 ballerini impegnati, circa venti sono portatori di handicap e ognuno ha manifestato esigenze diverse. “Si sono manifestate esigenze particolari - conferma Corinne Pagé, capo costumista della cerimonia - Ma ci sono cantanti o ballerini o attori ai quali non piace ad esempio mostrare gambe o spalle: situazioni molto simili, direi”.

Per soddisfare tutto il pubblico, compresi i meno fortunati, lo show sarà gratuito e senza prenotazione per 15.000 spettatori. Questi potranno vedere da vicino le delegazioni paralimpiche sfilare dall'Avenue des Champs-Élysées fino a Place de la Concorde, dove sono le tribune a pagamento, sempre accessibili a partire da 150 euro a posto. In totale saranno circa 65mila gli spettatori.

La squadra azzurra si presenta con numeri da record: 141 componenti (70 donne e 71 uomini) per 17 specialità. Portabandiera Ambra Sabatini (atletica) e Luca Mazzone (ciclismo). L'Italia è stata sempre presente ai Giochi Paralimpici sin dalla prima edizione, a Roma nel 1960. Sono 599 le medaglie conquistate (167 d'oro, 202 d'argento e 230 di bronzo). Si riparte dallo storico risultato di Tokyo 2021: 69 medaglie (14 ori, 29 argenti, 26 bronzi), secondo solo a quello dei Giochi romani di 64 anni fa, non paragonabili a quelli moderni per partecipazione (400 atleti di 23 Paesi).

Presente a Parigi anche Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica assisterà alla cerimonia di apertura dei Giochi, poi nella mattinata di giovedì 29 agosto incontrerà gli atleti azzurri al Villaggio Paralimpico. Nel corso della giornata assisterà anche ad alcune gare. “Siamo enormemente onorati della presenza del presidente Mattarella – le parole del numero 1 del Comitato paralimpico, Luca Pancalli –. Ancora una volta Mattarella dimostra grande vicinanza al nostro movimento. La sua presenza darà ancora più forza e entusiasmo all'intero Team Azzurro”.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024 è trasmessa in diretta alle 20 in chiaro su Rai 2. Sarà visibile anche in streaming gratuito attraverso la piattaforma Rai Play.