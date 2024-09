Tappa 16 Vuelta 2024, si arriva a Lagos de Covadonga: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Oviedo, 2 settembre 2024 – Straordinario successo di Pablo Castrillo a Cuitu Negru, su una salita terribile e dura, interminabile nel finale e Roglic che ha rosicchiato ancora qualche secondo a O'Connor. Chiusura di seconda settimana della Vuelta 2024 spettacolare, ma anche l’apertura della terza, dopo il giorno di riposo, promette bene. In classifica generale il vantaggio di Ben O’Connor, ancora maglia rossa, si sta assottigliando sempre di più ma il leader ha tenuto abbastanza bene nella quindicesima e ora comanda con 1’03” su Roglic, 2’23 su Mas, in ripresa, 2’44” su Carapaz e 3’05” su Landa. Tutto ancora discretamente aperto a ogni scenario, anche se Roglic, che può contare anche su un’altra cronometro, appare oggi il favorito. Martedì 3 settembre si riprende dall’arrivo a Lagos de Covadonga.

Percorso

Sedicesima tappa di 181 chilometri da Luanco a Lagos de Covadonga con tre Gpm e finale durissimo. Si parte soft con circa 70 chilometri pianeggianti fino al Mirador de Frio, sette chilometri di salita di prima categoria. Si scende brevemente, poi dente innocuo a Arriondas, mentre dal chilometro 96 la strada inizia leggermente a salire fino al chilometro 117 dove parte il Collada Llomena, 7.6 chilometri al 9.3% di media e massime del 14%. Salita dura posta a 36 dal traguardo, forse troppo lontana per un attacco. Infatti, segue un lungo tratto di discesa fino al chilometro 159, traguardo volante di Cangas de Onis, dove si staglia il finale. Al chilometro 169 parte la salita di Lagos Covadonga, per 12.5 chilometri di lunghezza alla media del 6.9% ma massime del 16%. Fase dai meno sette ai meno 2 attorno al 10% di media. Salita dura.

Favoriti

Potrebbe essere ancora una volta una tappa da dividere in due lotte: quella per la vittoria parziale e quella per la maglia rossa. In ottica fuga a lunga gittata citiamo scalatori fuori classifica come Eddie Dumbar, Guillaume Martin, Lorenzo Fortunato, Felix Gall, George Bennett, Josè Parra, Louis Meintijes e Nairo Quintana. In ottica generale sarà ancora Roglic a sobbarcarsi l’onere dell’attacco a O’Connor, ma a Cuitu Negru si è rivisto un buon Enric Mas e anche la coppia Carapaz-Landa può essere pericolosa.

Orari tv

La sedicesima tappa della Vuelta 2024 si disputa martedì 3 settembre con orario di partenza alle 12.59 e questi passaggi principali: Mirador del Fito tra le 14.49 e le 15.00, Collada Llamena tra le 15.57 e le 16.16, inizio dell’ultima salita tra le 17.00 e le 17.25, arrivo previsto in cima tra le 17.18 e le 17.45. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Tappone tutto da seguire alla Vuelta 2024 che si avvia a grandi passi verso Madrid: è la settimana decisiva per stabilire il vincitore. Leggi anche - Vuelta 2024, impresa di Castrillo nella quindicesima tappa