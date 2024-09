Vuelta 2024 tappa 17: percorso, favoriti e orari tv

Lagos de Covadonga, 3 settembre 2024 – Tappa emozionante la sedicesima della Vuelta, ma anche con la brutta notizia del ritiro di Wout Van Aert, caduto in discesa e costretto al ritiro per una brutta botta al ginocchio. Continua la sfortuna del belga che era tornato in piena forma dopo la caduta invernale ed era in possesso della maglia verde. La vittoria è andata dunque a uno stoico Marc Soler che ha battuto nel finale l’azzurro Filippo Zana e il britannico Max Poole sui Laghi di Covadonga, ma è soprattutto dietro che si è accesa la bagarre con i ripetuti attacchi di Mas e Landa che hanno messo in difficoltà O’Connor. Ne ha approfittato Primoz Roglic, ora distanziato nella generale di soli 5” dall’australiano, mentre terzo è Mas a 1’25” e quarto Carapaz a 1’46”. La battaglia proseguirà nel weekend perché mercoledì la tappa dovrebbe premiare i velocisti.

Percorso

Tappa breve la diciassettesima della Vuelta 2024 dal Monumento Juan de Castillo a Santander. Sono 141 chilometri con due Gpm di seconda categoria, ma situati a metà percorso e probabilmente non decisivi ai fini dell’esito della tappa. Dopo la partenza, tratto facile di circa 40 chilometri, poi si inizia a salire. Prima l’Alto de la Estranguada per 5.5 chilometri all’8.7% di pendenza media, poi breve discesa e di nuovo salita con l’Alto del Caracol di 7.2 chilometri al 6.2% di pendenza media. Non saranno salite decisive perché la vetta del secondo Gpm è a 70 dall’arrivo, troppi per tentare un attacco. Circa una decina saranno di discesa, poi gli ultimi 50 saranno pianeggianti fino a Santander, transitando sul traguardo volante di Arce al chilometro 117.

Favoriti

Sicuramente ci sarà una fuga, sfruttando anche le due salite di seconda categoria, ma le squadre dei velocisti dovrebbero poi recuperare nella seconda parte pianeggiante. In questa Vuelta le poche chance per le ruote veloci vanno colte e senza Wout Van Aert, ritirato, in tanti ci proveranno, a partire dalla nuova maglia verde Kaden Groves, passando per Corbin Strong e Pau Miquel e concludendo con Mathias Vacek.

Orari tv

La tappa numero 17 della Vuelta 2024 si disputa mercoledì 4 settembre con orario di partenza alle 14.18 e questi passaggi principali: Alto de la Estranguada tra le 15.29 e le 15.36, Alto del Caracol tra le 15.49 e le 15.58, traguardo volante di Arce tra le 16.51 e le 17.06, arrivo previsto a Santander tra le 17.22 e le 17.40. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Per la prossima battaglia in montagna servirà aspettare la tappa 19 che arriva all'Alto de Moncalvillo. Lì partirà l'assalto alla maglia rossa di O'Connor.