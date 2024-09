Ciclismo, i convocati dell'Italia per gli Europei

Roma, 3 settembre 2024 - Assodato il forfait di Filippo Ganna, alle prese con un surplus di stanchezza da valutare a lungo termine anche in ottica Mondiali, l'Italia si prepara comunque a giocarsi al meglio le sue chance per gli Europei di ciclismo, in programma in Limburgo dall'11 al 15 settembre: il primo step è svelare l'elenco dei convocati e delle convocate dell'avventura in terra belga.

I convocati

Si parte dagli uomini scelti da Daniele Bennati per la prova in linea: Jonathan Milan, il capitano designato alla luce dell'eccellente stato di forma in corso, Simone Consonni, Jacopo Mosca, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin, con Mirco Maestri come riserva. "I favoriti non saremo noi, bensì i corridori di Belgio e Olanda, ma grazie alla grande condizione di Milan vogliamo comunque provare a recitare la nostra parte e sognare in grande nonostante l'assenza di Ganna, di cui sono molto dispiaciuto", queste le parole del ct azzurro, al quale hanno fatto eco le scelte dell'omologo Paolo Sangalli per la prova su strada femminile: si tratta di Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi e Gaia Masetti, che si giocheranno il titolo élite, mentre per quello Under-23 saranno in ballo Francesca Barale, Giada Borghesi, Carlotta Cipressi, Sara Fiorin, Eleonora Gasparrini e Cristina Tonetti.

Per la categoria juniores saranno invece in ballo Elena De Laurentis, Virginia Iaccarino, Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Asia Sgaravato e Irma Siri. Quanto alla prova a cronometro, Marco Velo ha selezionato Edoardo Affini e Mattia Cattaneo per gli uomini e Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone per le donne: nella categoria Under-23 invece toccherà a Nicolas Milesi, Noviero Andrea Raccagni e Carlotta Cipressi, mentre sono fuori cause le infortunate Federica Venturelli (per lei una frattura al polso) e Alice Toniolli, alle prese con il recupero dalla terribile caduta del mese scorso che aveva fatto a lungo temere il peggio.

Per la categoria juniores concorreranno Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti e Andrea Montagner per gli uomini e tre tra Misia Belotti, Elena De Laurentis, Irma Siri e Linda Sanarini per le donne. Nel programma della rassegna continentale figura anche la staffetta mista, che in casa Italia vedrà protagonisti Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Mirco Maestri tra gli élite e Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Andrea Montagner, Misia Belotti, Elena De Laurentiis, Linda Sanarini e Irma Siri tra gli juniores. Tornando alle prove in linea, il ct della categoria Under-23 Marino Amadori ha selezionato Nicolò Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgo, Lorenzo Conforti, Nicolas Milesi, Manuel Oioli, Noviero Andrea Raccagni, Alessandro Romele e Juan David Sierra mentre per gli juniores il tecnico Edoardo Salvoldi ha scelto Andrea Donati, Riccardo Fabbro, Santiago Ferraro, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Maria Mellano e Andrea Montagner, tra i quali sono ancora da scegliere due riserve.