Cosa è successo tra Verstappen e Norris nel Gp d’Austria e cosa si sono detti

Spielberg, 30 giugno 2024 – Chissà se resteranno ancora amici. Il dubbio è lecito dopo quello che è successo nel Gran premio d’Austria, vinto in modo clamoroso da George Russell, tra Max Verstappen e Lando Norris.

Il fattaccio è accaduto a sette giri dal termine, con il campione del mondo e il rivale della Mclaren in lotta per la vittoria: l'inglese ha provato il sorpasso all'esterno sul leader della gara, Max ha chiuso lo spazio in modo molto energico, costringendo Norris a impattare con la ruota posteriore destra della Red Bull. Entrambe le macchine sono state danneggiate, con i piloti obbligati a rientrare ai box.

Verstappen, penalizzato anche di 10 secondi, ha chiuso la corsa al quinto posto, nulla da fare per un Norris costretto al ritiro e furente nei confronti del collega.

Le accuse di Norris

“Io mi sono comportato bene, ho fatto una bella gara, lui no – ha esordito il pilota della McLaren –. Siamo amici ma se non ammetterà di aver sbagliato, oggi perderà molta della mia stima. È stato stupido da parte sua fare quelle manovre per impedirmi il sorpasso, tutto in modo irregolare. Sono molto arrabbiato”. L’inglese ha poi aggiunto: “Ho fatto una grande gara, mi aspettavo una battaglia dura ma corretta. È difficile da accettare quello che è successo. Non ho fatto errori, adesso guardo avanti, al mio Gp di casa. Esistono delle regole: non ci si può spostare in un duello diretto. Lui lo ha fatto tre volte su tre e alla terza ci siamo scontrati. Io ci ho rimesso molto più di lui. Ho fatto del mio meglio, non è stato sufficiente ma non mi prendo colpe”.

Verstappen non ci sta

Dal canto suo Verstappen non pensa di aver sbagliato e anzi respinge le accuse: “Non credo di essere stato aggressivo con Norris. Lui stava cercando di superarmi, si è buttato in ritardo e ha perso il controllo. Io non sono mai stato aggressivo, mi sono trovato in quella situazione tante volte nella mia vita. Alla fine ci siamo toccati. È stato imbarazzante – le parole del campione del mondo –. Devo rivedere l'episodio, certo è bizzarro quello che è accaduto. Chiaramente non vorremmo mai succedesse, invece è successo”.