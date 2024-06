F1 Gp d’Austria 2024, Verstappen in pole. Sprint Race in diretta

Roma, 29 giugno 2024 - E’ il giorno della Sprint Race al Gp d'Austria, 11esima tappa del mondiale di Formula 1. Nelle qualifiche di ieri si è visto il solito dominio di Max Verstappen su Red Bull. L’olandese si deve guardare forse solo dalle McLaren di Lando Norris, secondo, e di Oscar Piastri, terzo staccato di tre decimi. Quarta la Mercedes di George Russell. Quinta la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz, staccato di 0"440. Da dimenticare invece la giornata di Charles Leclerc decimo e arrabbiato, se non sfortunato: gli si è spento il motore mentre era in coda in pit lane per iniziare la Q3, costringendolo a rifare la procedura con il risultato di passare sotto la bandiera a scacchi troppo tardi, non facendo registrare alcun tempo. Sesto tempo per Lewis Hamilton con l'altra Freccia d'Argento, quindi Sergio Perez (Red Bull) e le due Alpine, di Esteban Ocon e Pierre Gasly.

