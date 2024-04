F1 Gp Cina 2024, la gara in diretta. Caccia a Verstappen, la Ferrari prova la rimonta

Roma, 21 aprile 2024 - Anche la pole position del GP di Cina di F1 è di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ieri a Shanghai ha conquistato per la quinta volta, su 5 Gp, il primo posto in griglia di partenza (trentasettesima in carriera). In precedenza il campione del mondo aveva dominato la Sprint Race davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e al compagno di scuderia Sergio Perez. Solo ai piedi del podio le due Ferrari nella mini gara: quarto posto Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz, dopo un criticabile testa a testa al limite del regolamento tra i due piloti di Maranello.

Oggi in griglia, a fianco a Verstappen, c'è il fido Perez con l'altra Red Bull, mentre in seconda fila troviamo l'eterno Fernando Alonso su Aston Martin, assieme alla McLaren di Lando Norris, quarto tempo. Terza fila per Oscar Piastri sull'altra McLaren, piazza condivisa con la Ferrari di Charles Leclerc, sesto tempo. La Rossa di Carlos Sainz scatta invece dalla quarta fila con George Russell su Mercedes.

La griglia di partenza

1a fila 1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'33"660; 2. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'33"982

2a fila 3. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'34"148; 4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'34"165

3a fila 5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'34"273; 6. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'34"289

4a fila 7. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'34"297; 8. George Russell (Gbr) Mercedes 1'34"433

5a fila 9. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'34"604; 10. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber 1'34"665

6a fila 11. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'34"838; 12. Daniel Ricciardo (Aus) RB 1'34"934

7a fila 13. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'35"223; 14. Alexander Albon (Gbr) Williams 1'35"481

8a fila 15. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'35"463; 16. Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber 1'35"505

9a fila 17. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'35"516; 18. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'35"573

10a fila 19. Yuki Tsunoda (Jpn) RB 1'35"746; 20. Logan Sargeant (Usa) Williams 1'36"358