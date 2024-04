F1, Gp Cina 2024. I due Carli fanno a sportellate mentre Verstappen passeggia

Ai tempi, remoti!, della mia giovinezza, il grande Renzo Arbore rese popolarissima una canzoncina interpretata dalle Sorelle Bandiera. Il ritornello faceva così: “Fatti in là, fatti in là, fatti più in là, amor…”

Adesso la intonano, la canzone, i due Carli di Maranello. Leclerc e Sainz. Separati in casa per suprema decisione dei vertici aziendali , in Cina Carletto e Carlitos hanno…provveduto a prendersi a sportellate durante la Sprint Race. Non che in palio ci fosse la vittoria o chissà che.

Ma era, meglio è, una questione personale. Di orgoglio, sicuramente. Ma anche di prospettiva. Per la semplice ragione che a Charles pesa tantissimo restare dietro a Carlos, che è stato scartato da John Elkann a beneficio di Hamilton (e del monegasco, s’intende). Mentre Carlos ci tiene enormemente a far vedere che, sì insomma, il Presidente si è sbagliato. Senza dimenticare che ha tutto l’ interesse a garantirsi, a suon di risultati, la miglior sistemazione possibile per il 2025 (e oltre).

Siamo appena all’inizio di una lunghissima stagione (24 Gran Premi!) e le scintille di Shanghai sono promessa e premessa di incendio. Intorno al fuoco, l’Esodato e il Confermato. Ad attizzare il falò sono state anche le parole, in diretta via radio, di Leclerc: lui sta lottando più contro di me che contro i piloti di altri team, ha sibilato Carletto. Tradotto: non si fa così.

È andata a finire che sotto la bandiera a scacchi della Sprint Race ha prevalso il monegasco e per onestà di cronaca a motori spenti lo spagnolo ha ammesso di avere esagerato. E certo il tutto verrà governata con paciosa severità da Fred Vasseur, il capo del reparto corse. Ma se fanno così, i due Carli, quando la vittoria è una chimera (ovviamente nell’alba cinese Verstappen è andato a spasso), ecco, se fanno così adesso cosa mai potrebbero combinare, Leclerc e Sainz) se in ballo ci fosse il primo posto?

Nota a margine. Al netto di sportellate e inno non di Mameli ma delle Sorelle Bandiera, dopo la Sprint a Shanghai sono state disputate le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio. Ebbene, centesima pole position Red Bull con Verstappen. In prima fila l’altro Bibitaro, il messicano Perez. Leclerc ha preceduto Sainz, ma davanti alle due Ferrari ci sono anche la Aston Martin dell’eterno Alonso e la coppia McLaren. Non bene. Come era la storia (citazione dai Promessi Sposi) dei polli di Renzo, intenti a beccarsi tra loro ignari che sarebbero presto finiti entrambi arrosto?…