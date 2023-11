F1, Elkann conferma Leclerc e Sainz: "Resteranno in Ferrari"

Roma, 30 novembre 2023 – Un altro mondiale di Formula 1 è andato ormai in archivio e, come accade spesso da diversi anni a questa parte, in casa Ferrari ci si lecca le ferite. Il 2023 è stato molto al di sotto delle aspettative, specialmente dopo i grandi proclami fatti tra l'inverno e la primavera scorsi. Il presidente della Scuderia, John Elkann, ha parlato nelle scorse ore garantendo ai tifosi una linea di continuità per quanto riguarda i due alfieri al volante delle Rosse di Maranello: Charles Leclerc e Carlos Sainz resteranno i due piloti di riferimento sui quali il Cavallino Rampante punterà anche prossimamente.

Le dichiarazioni di John Elkann

Il rinnovo dei due piloti della Ferrari è, ormai da mesi, un argomento di discussione. Tanti rumors sono usciti nel corso del mondiale appena conclusosi ad Abu Dhabi: Carlos Sainz è stato accostato ad Audi per il 2026, Charles Leclerc alla Mercedes e non solo. I diretti interessati hanno ribadito come tutti i discorsi relativi ai loro contratti, in scadenza al termine del 2024, sarebbe stati rimandati all'inverno. L'inverno è ormai giunto, le attività in pista sono terminate e, tra una vacanza e una festività, si comincia certamente a lavorare sulle scrivanie degli uffici di Maranello. All'Investor Day organizzato da Exor era ovviamente presente il presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, che ha rilasciato qualche breve battuta sul futuro dei due piloti: "Sainz e Leclerc? Restano, certamente. La stagione è stata deludente, perché siamo arrivati terzi in campionato e solo per poco non siamo arrivati secondi. Ma nell’ultimo quarto del campionato abbiamo potuto competere anche con la Red Bull e abbiamo fatto molte pole. Ora dobbiamo prendere tutto questo per spingere ancora nei prossimi campionati per convertire maggiori pole in vittorie". Il numero uno del team più vincente della storia della Formula 1, dunque, ha promesso in maniera verbale il rinnovo del monegasco e dello spagnolo anche oltre il 2024. Charles Leclerc non ha mai nascosto il desiderio di voler proseguire con la Rossa anche nel prossimo futuro, nonostante le incessanti difficoltà tecniche delle varie monoposto progettate e sviluppate a Maranello, che faticano enormemente nello stare al passo con chi comanda la classifica iridata.

Poche alternative sul tavolo

Volendo fare un po' gli avvocati del diavolo, a Maranello si saranno certamente resi conto che il parco piloti attualmente a disposizione non permetterebbe grandissime manovre. Ammesso e non concesso che Charles Leclerc e Carlos Sainz vogliano restare alla guida della Ferrari, eventuali alternative del loro calibro non ci sarebbero. Max Verstappen è intoccabile in Red Bull, grazie anche al suo contratto faraonico fino al 2028; Lando Norris ha rinnovato da poco con la McLaren fino al 2025, esattamente come hanno fatto anche George Russell e Lewis Hamilton con la Mercedes. Infine, Oscar Piastri rappresenta il futuro della scuderia di Woking e ha un contratto fino al 2026. Allo stesso tempo, Leclerc e Sainz non avrebbero sedili competitivi a disposizione da poter ricoprire in questi team. In Red Bull si libererà un posto alla fine del 2024, ma né lo spagnolo né il monegasco vorranno, verosimilmente, mettersi al fianco di Verstappen. Resta l'opzione Aston Martin, nel caso in cui Fernando Alonso decidesse di lasciare.