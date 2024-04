Sainz, c’è già nostalgia. Le critiche alla Ferrari: “Deve restare. Hamilton? Un errore”

Roma, 8 aprile 2024 – Vittoria in Australia e i podi conquistati in Bahrain e Giappone: Carlos Sainz sta vivendo un inizio di Mondiale di Formula 1 entusiasmante. Tre gare da protagonista – in Arabia Saudita non ha corso per l’operazione di appendicite – e una costante supremazia, sia in gara sia in qualifica, sul compagno di squadra Charles Leclerc.

E così la Ferrari ha voluto celebrare il suo pilota sui social: “3 gare e 3 podi per Carlos Sainz nel 2024. Che inizio di stagione!», si legge nel post su Instagram.

Il problema, ora, è che Sainz è stato scaricato dal team per il 2025, quando a Maranello sbarcherà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sui social i tifosi iniziano a dividersi sulla decisione presa dalla Rossa.

Infatti c'è chi festeggia il risultato ottenuto in Giappone, ma molti ne approfittano anche per criticare la scelta della Ferrari di non rinnovare il contratto dello spagnolo. “E lascia la scuderia il prossimo anno. Grande lavoro, ragazzi”, scrive con ironia l'utente neeltanna777, ricevendo molti like da altri follower. Altri utenti fanno notare che al suo posto arriverà “il sette volte campione del mondo” inglese.

Ma non tutti sembrano gradire l'addio di Carlos: “Non avreste potuto lasciarlo andare in un momento peggiore”, scrive mxnn_y. Insomma, sul web, c'è già nostalgia di Sainz.