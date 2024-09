Formula 1, Gp Olanda: vince Norris a casa di Verstappen, secondo. Terzo un ottimo Leclerc, quinto Sainz

Zandvoort (Olanda), 25 agosto 2024 – Una grande vittoria per un ottimo Lando Norris, che dopo un duello iniziale ha stradominato il Gran Premio di Olanda. Davanti a circa 70mila persone, quasi tutte vestite in arancione in onore del beniamino di casa Max Verstappen, il britannico della McLaren vince in 1:12.998 e lancia un segnale al leader del mondiale, secondo e staccato di 22 secondi. Dopo le difficoltà nel weekend, una buona gara per le Ferrari: Leclerc terzo dalla sesta posizione in griglia, mentre Sainz risale dall’undicesima posizione di partenza e conclude quinto.

Le parole del vincitore

"Una gara lineare, seppur non perfetta ancora una volta per via della partenza". Queste le parole di Lando Norris. "Non una gara perfetta ancora una volta per colpa del primo giro, ma la macchina è stata ottima e mi sono sentito molto a mio agio - ha esordito -. Una gara lineare, in cui sono anche riuscito a superare Verstappen davanti a tanti tifosi olandesi che saluto, così come tutti i nostri tifosi presenti sugli spalti. Fin dai primi giri mi aspettavo che Verstappen spingesse per aumentare il suo vantaggio. Quando ho visto che non lo faceva ho capito che potevo raggiungerlo e passarlo, poi avendo la pista libera ho spinto io ed è stato tutto più semplice".

Verstappen

"Sapevamo di non essere i più veloci in pista, ho cercato di fare la mia gara ma il secondo posto era il massimo risultato possibile". Queste le parole di Verstappen. "Si cerca sempre di fare il massimo - ha detto l'olandese -. Sono partito bene e le ho provate tutte, ma era abbastanza chiaro che non fossimo i più veloci in pista. A quel punto ho capito che il secondo posto sarebbe stato il massimo risultato possibile. Ero fiducioso perché in partenza abbiamo sempre fatto bene, poi ho cercato di fare la mia gara".

Leclerc

"Sono felice di cominciare la seconda parte di stagione in questo modo, specialmente conquistando un podio in un weekend difficile per noi", ha detto Leclerc. "Sono molto sorpreso di questo risultato - ha confessato Leclerc -. Non sono molto spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi posso essere soddisfatto. Fin da venerdì abbiamo faticato, mentre oggi abbiamo trovato un buon passo, sorpassando i nostri avversari. Sono contento di cominciare la seconda parte di stagione in questo modo. La partenza? Sapevo che sarebbe stata un'opportunità per guadagnare una o due posizioni - ha chiosato -, ma non avrei mai pensato di poter arrivare sul podio dopo un weekend così difficile per il team".

