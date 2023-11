F1 Gp di Abu Dhabi 2023, Leclerc vola nelle FP2. Verstappen secondo. Sainz schianta la Ferrari

Yas Marina, 24 novembre 2023 - Il mondiale di Formula Uno si chiude con il Gran Premio di Abu Dhabi. Appuntamento sfruttato dai team per mettere in pista molti giovani piloti, lasciando molti 'big' del volante a riposare ai box. Con il titolo piloti già di Max Verstappen, e la classifica costruttori della Red Bull, l'unico spunto di interesse sarà la corsa al secondo posto tra Mercedes e Ferrari, con il costruttore tedesco in vantaggio di 4 punti su Maranello.

FP2

Sceso in pista solo nelle seconde libere Charles Leclerc fa segnare il miglior tempo con la sua Ferrari in 1'24"809. Secondo Lando Norris, su McLaren, staccato di soli 43 millesimi. Terzo tempo per il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull (1'24"982). Quarto crono per Valtteri Bottas, Alfa Romeo, team che chiude ad Abu Dhabi la su avventura in F1 durata 6 anni. Quinto per Sergio Perez (+0"303) sull'altra Red Bull e sesto George Russell (+0"313) su Mercedes. Settimo Guanyu Zhou, su Alfa Romeo, e ottavo Lewis Hamilton, su Mercedes. Nono Gasly (Alpine) e decimo Piastri (McLaren). Senza tempo Carlos Sainz, finito con la sua Ferrari contro un muro in entrata di curva 3 a dieci minuti dal via delle FP2: prove interrotte per circa venti minuti.

FP1

Nelle prime libere il più veloce era stato Russell con il tempo di 1'26"072, seguito da diversi rookie. Secondo Felipe Drugovich con l'Aston Martin, in ritardo di 0"288. Terzo l'australiano Daniel Ricciardo, su AlphaTauri, staccato di 0.361 dal vertice. Quarto Bottas e quinto Lance Stroll, Aston Martin, sesto l'australiano Piastri, McLaren. Quindi le Ferrari con Sainz settimo a +0"593, e il giovane Robert Shwartzman, al posto di Leclerc, ottavo con +0.631. Libere 2 in corso.

Live