F1 Gp Arabia 2024 in diretta: Leclerc a caccia di Verstappen

Jeddah, 9 marzo 2024 – È il giorno del Gp di Arabia Saudita di Formula 1, secondo appuntamento del Mondiale 2024. Max Verstappen va caccia del bis dopo il perentorio successo nella gara inaugurale in Bahrain: il campione del mondo scatta dalla pole e al suo fianco c’è il ferrarista Charles Leclerc, pronto a dare battaglia all’olandese tre volte iridato.

Che però sta vivendo un momento molto complicato all’interno della Red Bull. Dopo Horner, ora al centro della bufera c’è lo storico consigliere Helmut Marko: il dirigente austriaco è sotto indagine interna e rischia una sospensione. Un nuovo caso che rischia di compromettere il già precario equilibrio che c’è in Red Bull: lo stesso Verstappen non ha usato giri di parole per spiegare quanto sia importante per lui la presenza di Marko nel team.Tornando alla pista, c’è grande curiosità per vedere all’opera nel primo Gp della carriera il giovane Oliver Bearman. Il 18enne inglese, che sostituisce Carlos Sainz operato di appencidite, si è piazzato con la Ferrari all’11esimo posto in qualifica, mancando la top 10 per pochi centesimi.

Prima fila: 1) Max Verstappen (Red Bull); 2) Charles Leclerc (Ferrari)

Seconda fila: 3) Sergio Perez (Red Bull); 4) Fernando Alonso (Aston Martin)

Terza fila: 5) Oscar Piastri (McLaren); 6) Lando Norris (McLaren)

Quarta fila: 7) George Russell (Mercedes); 8) Lewis Hamilton (Mercedes)

Quinta fila: 9) Yuki Tsunoda (Racing Bulls); 10) Lance Stroll (Aston Martin)

Sesta fila: 11) Oliver Bearman (Ferrari); 12) Alexander Albon (Williams)

Settima fila: 13) Kevin Magnussen (Haas); 14) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

Ottava fila: 15) Nico Hulkenberg (Haas); 16) Valtteri Bottas (Sauber)

Nona fila: 17) Esteban Ocon (Alpine); 18) Pierre Gasly (Alpine)

Decima fila: 19) Logan Sargeant (Williams); 20) Guanyu Zhou (Sauber)