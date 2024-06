F1 Gp del Canada 2024, qualifiche in diretta alle 22. Segui le FP3 live

Montreal, 8 giugno 2024 - Continua il weekend della Formula Uno a Montreal per il Gp del Canada. Oggi sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve sono in programma le libere 3 alle 18.30, seguite dalle Qualifiche alle 22. Fernando Alonso è stato il più veloce nelle FP2, la sua Aston Martin ha segnato il tempo di 1'15"810, meglio di George Russell con la Mercedes staccato di 463 millesimi, e del compagno di team Lance Stroll (+0"654). Quarto tempo per Charles Leclerc (Ferrari), a 0"746 utilizzando una gomma media, davanti a Daniel Ricciardo (RB) a 0"921, e Kevin Magnussen (Haas, +0"963). Solo settimo Lewis Hamilton (Mercedes) a oltre un secondo. Male Carlos Sainz che non porta la sua Rossa oltre il tredicesimo tempo, mentre nelle FP1 era stato secondo davanti al compagno monegasco. In grande difficoltà Max Verstappen, che non ha portato a termine la sessione per un problema al sistema ERS della sua monoposto.

