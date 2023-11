Gp F1 Brasile 2023: la gara in diretta dalle 18

San Paolo, 5 novembre 2023 – Sarà ancora caccia a Max Verstappen e alla sua Red Bul. Il Gp del Brasile di Formula 1, almeno sulla carta, presenta un copione già visto con l'olandese a scattare dalla pole e tutti gli altri a inseguire. Il primo a provarci sarà Charles Leclerc, che partirà dalla seconda posizione con la sua Ferrari. Dalla secondo fila scatteranno invece le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, dalla terza le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. L'altra rossa di Carlos Sainz invece partirà ottava, davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Lo spagnolo si è detto "fiducioso" che le cose andranno meglio in gara rispetto alla Sprint Race (che, per inciso, è stata vinta sempre da Verstappen). "L'obiettivo resta fare meglio delle Mercedes - ha detto, più pragmaticamente, Leclerc -. Rispetto a Red Bull e soprattutto McLaren siamo ancora inferiori sul passo gara". Vedremo come andrà,a che perché il circuito di Interlagos offre tante possibilità di duelli in pista con molti sorpassi.

