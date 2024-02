Hamilton in Ferrari, Wolff: “Sorpreso dalla tempistica, ma nessun rancore. Ogni pilota sogna la Rossa”

Roma, 2 febbraio 2024 – Nessun rancore per l'addio di Lewis Hamilton, ma sorpreso “dalla tempistica” con cui è avvenuto il più clamoroso passaggio di scuderia della Formula 1. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parla in conferenza stampa di quanto accaduto nelle ultime 24 ore e del divorzio che porterà il pilota britannico in Ferrari a partire dalla stagione 2025. "Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi gli eventi non sono una sorpresa - spiega il manager austriaco - Forse il tempismo.... Ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford e lui ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025. La nostra conversazione è durata una buona ora. A quel punto lo abbiamo comunicato alla squadra e poi pubblicamente".

Lewis Hamilton (Ansa)

"Rispettiamo la sua decisione", aggiunge Wolff perché "ogni pilota sogna di indossare una tuta rossa a bordo dell'auto rossa". "Ne abbiamo discusso molte volte in passato, che sarebbe stato emozionante farlo un giorno – racconta ancora il team principal della Mercedes –. Ma nel corso degli anni siamo giunti alla conclusione che portare a termine l'eredità qui era qualcosa di cui essere orgogliosi. Non ho mai ignorato la possibilità di cambiamento, che sia per la Ferrari o per un'altra squadra. Ripeto: mi sorprende il tempismo, ma posso capire".

Wolff definisce Hamilton un "amico" che "ha dovuto prendere una decisione molto, molto difficile. Ha detto che stava cercando una nuova sfida, un nuovo ambiente". "Mi piacerebbe che Hamilton vincesse l'ottavo titolo. Speriamo di poterlo ottenere nel 2024, assieme. Guardando al futuro, ovviamente, preferirei che vincessimo noi", dice evocando l'immagine del "cigno nero" per sintetizzare il senso dell'evento inatteso.

"Quando me lo ha detto per la prima volta, il mio pensiero successivo è stato pragmatico - continua il team principal della Mercedes –. Quali sono i punti di pressione? Cosa significa per la formazione dei piloti? Il pensiero della squadra ha preso il sopravvento. Adesso, dopo averci dormito qualche notte, capisco che il nostro percorso professionale giunge al termine. Ma ciò non significa che la nostra relazione personale finisca”.

Toto Wolff non si sbottona su chi arriverà dopo Hamilton, spiegando che al momento ci sarà da pensare a questa stagione. E il rapporto con Fred Vasseur? "Facciamo a pugni, ma ci rispettiamo", dice il team principal Mercedes parlando del 'rivale' Ferrari. "Ho un grande rispetto per Fred, non solo come direttore delle corse ma come amico di lunga data. Ma quando ha assunto l'incarico alla Ferrari è stato chiaro che doveva fare il meglio per loro e cogliere ogni opportunità per farlo. Quindi non c'è alcun sentimento negativo nei confronti di Fred, che cerca di assumere i migliori dipendenti. È un ambiente duro il nostro. Ne abbiamo parlato numerose volte. Ci siamo coordinati sulle nostre comunicazioni e gli parlo più volte alla settimana. Sapete, è un po' come il rugby, ci prendiamo a pugni sul naso, ma riusciamo a uscire dal campo e ad avere un rapporto rispettoso". "Non ho dubbi che Fred riuscirà ad avere un ottimo rapporto con Lewis come suo capo. Nessun dubbio a riguardo. Si conoscono da 20 anni", conclude.