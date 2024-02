Clamoroso in F1. Media Gb: Hamilton pronto a passare in Ferrari nel 2025. Quote dei bookie in tilt Sky News, Bbc e altri media inglesi, confermano la clamorosa anticipazione della rivista Autosport. Il sette campione del mondo si affiancherebbe a Leclerc e prenderebbe il posto di Sainz. I bookmaker chiudono le giocate