Lewis Hamilton: modelle, cantanti e showgirl. Tutti gli amori del campione

Roma, 1 febbraio 2024 – Che a Hamilton piaccia il mondo dello spettacolo non è certo un segreto. E le sue frequentazioni, oltre ai presunti ‘flirt’, ne sono una conferma. Il pilota Mercedes ormai in odore di Ferrari annovera fra le sue possibili conquiste anche la superstar Shakira, ex di Piquet.

Nicole Scherzinger

Di ufficiale c’è la relazione, terminata negli ani ‘10, con Nicole Scherzinger, cantante del gruppo Pussycat Dolls. Una storia di due anni, durante i quali lei si era fatta vedere molto spesso anche ai box del campion. Poi la scelta di campo: fine della relazione perché i due “volevano concentrarsi sulle rispettive carriere”, almeno così è stato detto.

Shakira

Pare che, Shakira, qualche tempo fa, possa aver avuto un flirt con il pilota Mercedes. QUesto è almeno quanto raccontano i tabloid sulla ex del calciatore Piqué.

Irina Shayk e Juliana Nalù, le voci

Qualche giorno fa, Hamilton è stato anche paparazzato a cena con la modella Irina Shayk (ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper) in un ristorante parigino. L'incontro ha destato più di qualche curiosità, ma i due hanno aggirato i giornalisti.

In realtà, pare che la nuova fiamma di Hamilton sia la modella brasiliana di 26 anni Juliana Nalù, ex fidanzata di Kanye West.

Da sempre insomma si rincorrono le voci sui flirt o presunti tali di Hamilton, ma l’atleta è sempre stato molto riservato, e spesso storie o presunti pettegolezzi che non hanno mai trovato un vero e proprio fondamento vanno attribuiti ai tabloid.