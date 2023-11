Leclerc sfortunato: “Un viaggio a Lourdes mi aiuterà”. Ryanair posta il biglietto: “Serve un passaggio?”

Roma, 6 6 novembre 2023 - Charles Leclerc è atteso all'imbarco: Ryanair Italia ha colto al volo la frase del monegasco, rilasciata dopo l'uscita nel giro di formazione del Gp del Brasile, in cui invocava aiuti dal cielo contro il malocchio: "Quest'anno sicuramente non è stato dei più fortunati per me. Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà, non so che fare".

In tutta risposta alla richiesta sul social X della compagnia aerea oggi ha è apparsa l'immagine di una carta d'imbarco di un volo di sola andata Brasile-Lourdes con il nome del pilota della scuderia di Maranello, e la scritta: "Serve un passaggio per Lourdes, Charles?".

Il vettore aereo ha anche curato i dettagli: il posto,16F, è il numero del ferrarista sul musetto della sua Rossa, e il codice di riferimento, 1INCD3N7, per ricordare la motivazione del viaggio.

Che sia l'anno sfortunato di Leclerc non ci sono dubbi, prima di San Paolo c'è stato il week end negli Stati Uniti, in cui il monegasco ha pagato la strategia sbagliata di una sola sosta finendo sesto e poi è stato squalificato il fondo irregolare della sua Ferrari. Senza dimenticare la delusione per non aver fatto meglio di Sainz a Monza, e in precedenza la rabbbia per il gp di Gran Bretagna, un nono posto frutto ancora di strategie discutibili. Poi il settimo posto in Ungheria, anche qui sfortuna, o disattenzione, nell'eccesso di velocità in pit lane, puntualmente penalizzato.

A Montecarlo è stata ancora la strategia a fare acqua: l'arrivo della pioggia mandò in tilt il box della Rossa e Leclerc, anche lì sorpreso da una penalità, amdò incontro a una delusione, e proprio sul circuito di casa. Ma già l'inizio del Mondiale poteva far intuire l'anno no del monegasco: Leclerc si era ritirato in due delle prime tre gare ed era giunto solo settimo in Arabia Saudita. E la classifica piange: in settima posizione, staccato di 22 punti dallo scomodo compagno spagnolo, e ancor peggio da piloti meno quotati fino a poco tempo fa come Lando Norris (quinto in classifica) o dal ritrovato Fernando Alonso (quarto), a Charles ora restano solo Las Vegas e Abu Dhabi, ultime occasioni per continuare ad avere la fiducia di Maranello.