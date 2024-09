Leclerc tampona nel traffico di Montecarlo. Il video dell’incidente con la Ferrari Purosangue

Roma, 6 settembre 2024 — Passare dall’euforia per la vittoria a Monza, contro le McLaren di Piastri e Norris all’apparenza imprendibili, alla necessità di compilare una constatazione amichevole per le strade della sua Montecarlo. Charles Leclerc è piombato dalla gioia alla presumibile rabbia nel giro di pochi giorni, a causa di un incidente assolutamente evitabile. Il pilota della Ferrari, che in Brianza domenica si è preso la seconda vittoria di stagione dopo quella nel suo Principato, era alla guida ieri della sua Purosangue rifinita in colorazione Argento Nurburgring, quando, a bassa velocità, ha tamponato il posteriore di un Suv nero. Niente di grave sia per lui sia per l’altro conducente, ma Charles, in auto con un amico, sarà ora costretto a doverlo rimborsare.

L'incidente di Leclerc con la sua Ferrari Purosangue

Il filmato che riprende il pilota Ferrari toccare l’altra auto è stato ripreso da un utente che si trovava nel Grand Hotel Hairpin, il celebre albergo monegasco che si trova sopra la curva più lenta del Mondiale di F1, nel tratto dopo il Mirabeau e prima di Portier e Tunnel. Proprio in quel punto, ma nel senso contrario alla direzione del Gran Premio di F1, è accaduto l’incidente. Probabilmente Charles è stato tradito una piccola distrazione, immortalata nel filmato diffuso prima su Tik Tok e poi anche su Instagram.

L'incidente di Alonso a Monaco poche ore prima

Una piccola disavventura al quale il monegasco ha già trovato rimedio e avvenuta a poche ore da quelle pagata a caro prezzo da un altro pilota di F1 ed ex Ferrari, Fernando Alonso, che ha danneggiato il muso della sua nuovissima Aston Martin Valkyrie da tre milioni di euro. Auto che lo spagnolo aveva ritirato dopo Monza, prima di rovinarla in poche ore e sempre nel Principato. Il tutto di fronte a passanti increduli che hanno visto portarla via da un carro-attrezzi. La Valkyrie è una delle sole 150 unità prodotte, progettata da Adrian Newey, il d.t della Red Bull che, prima del prossimo GP di Baku, verrà ufficialmente annunciato in Aston Martin in vista della prossima stagione. Per lo meno, se Alonso non ha potuto fare altro che chiamare il carro-attrezzi, Leclerc la sua auto ha potuto riportarla a casa, per poi concedersi altri giri nelle ore successive. La Purosangue, spinta da un potentissimo e iconico V12, eroga 725 Cv a 7.750 giri/minuto e 716 Nm di coppia massima a 6.250 giri/minuto. Per lei le prestazioni parlano di uno scatto super da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e da 0 a 200 in 10,6 secondi, mentre la velocità massima è superiore ai 310 km/h. L’allestimento della vettura di Leclerc, in colorazione Argento Nurburgring, prevede cerchi diamantati in Orbit Grey e pinze freno in Rosso Corsa.