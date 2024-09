F1 Monza 2024 oggi, trionfa Leclerc davanti a Piastri e Norris. Capolavoro di strategia Ferrari, tifosi in delirio

Monza, 1 settembre 2024 – Tripudio Ferrari a Monza. Charles Leclerc vince il Gp d’Italia 2024 di Formula 1. Il monegasco chiude davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, partito in pole position davanti al compagno di squadra e ‘solo’ terzo al traguardo. La differenza, per una volta, la fa la strategia, con la Ferrari che – in accordo con Charles – spiazza tutti e decide di non effettuare la seconda sosta ai box e andare fino alla fine con le gomme hard ad alto rischio logoramento.

La mossa vincente: il monegasco è un funambolo, l’ala scarichissima limita il deterioramento delle hard (segno che già da giovedì nel box Ferrari frullava l’idea di una strategia ‘masterclass’) e Charles riesce a contenere la rimonta delle McLaren. Quarto posto per Carlos Sainz, prezioso nell’arginare il ritorno di Piastri, quinto per Lewis Hamilton e solo sesto per un nervoso Max Verstappen, che sbatte i guanti sul volante uscendo dai box dopo un pit stop problematico. È la sesta gara senza vittorie per la Red Bull. Poi, a completare la top ten, Russell, Perez, Magnussen e Albon.

Il tre volte campione del mondo Verstappen rimane in testa alla classifica piloti, davanti a Norris, mentre la McLaren ha quasi raggiunto la Red Bull nella classifica costruttori. Per Leclerc è la settima vittoria in carriera, seconda della stagione dopo il trionfo di Montecarlo a inizio maggio.

La festa Rossa

Monza è una bolgia di rosso vestita, la Ferrari non vinceva qui dal 2019, sempre con Leclerc. "Mamma mia”, ripete il ferrarista via radio al team dopo aver tagliato il traguardo. “Come mi fai sognare, come mi fai sognare", urla al microfono. “Fantastico, grazie a tutti: all'azienda, al team che ha fatto un lavoro della Madonna per arrivare a questo risultato”. E ancora: "Questa è una stagione da infarto, tra alti e bassi. A casa nostra, come nel 2019. Siamo grandissimi. Grandissima strategia. Grazie, grazie, grazie".

A sventolare la bandiera a scacchi Alex Del Piero. Subito dopo l’arrivo i cancelli del circuito sono stati aperti e i tifosi hanno invaso la pista. A migliaia (centomila i biglietti venduti) cantano l’inno di Mameli sotto il podio mentre Leclerc applaude.

Le dichiarazioni

"E' un momento fantastico, una sensazione incredibile", dice Charles Leclerc nell’intervista post gara. “Credevo che la prima volta fosse unica invece la seconda è stata speciale. Gli ultimi giri ho provato un'emozione incredibile. Vedevo gli spalti che mi spingevano alla vittoria. Ogni anno voglio vincere tutti i GP ma quello di Monza è speciale per l'atmosfera che c'è", aggiunge. "I tifosi esultavano nel 2019 per la mia vittoria che è stata un sogno per me. Vincere qua è sempre speciale grazie ai tifosi, al loro sostegno, alla loro spinta. Gli aggiornamenti del pacchetto hanno funzionato bene. La Mclaren resta favorita ma anche a Baku possiamo fare qualcosa di speciale", conclude.

Delusione per Oscar Piastri, secondo al traguardo, ma anche consapevolezza che a posteriori ha poco senso dare giudizi sulla strategia. "Fa male, sono infastidito – dice il pilota della McLaren -. Tante cose sono andate nel modo giusto, tanti punti della strategia hanno funzionato”, aggiunge. “Dalla posizione in cui eravamo, una sosta sola era molto rischiosa ma, alla fine, è stata la scelta giusta”, spiega. “Il passo gara c'era, ed ero molto contento ma quando finisci secondo fa male. Con il senno di poi fermarsi una volta sola... oggi ho sbagliato qualcosa ed anche io ho contribuito. Charles ha giocato l'azzardo giusto".

"Non so cosa avrei dovuto fare di più in partenza", dichiara sconsolato Lando Norris. La Ferrari ha fatto una gara migliore, Leclerc un lavoro straordinario perciò giù il cappello. Fare una sola sosta? Non è possibile. E' una sconfitta dura da accettare, è difficile per la macchina questa gara. Sono un po' deluso, la Ferrari ha fatto un lavoro migliore con la macchina e ha vinto con merito. La lotta con Verstappen? Continua".

