Orari F1 Australia 2025: la guida giorno per giorno e dove vedere in tv (Sky e Tv8)

Roma, 13 marzo 2025 – Parte nella prima mattina di domenica 16 marzo il mondiale 2025 di Formula 1. Uno dei più attesi di sempre. La Ferrari cala l’asso Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, per provare a sottrarre a Red Bull e a Max Verstappen il titolo iridato, ma in generale sarà una stagione avvincente, con Charles Leclerc che sogna il suo primo titolo mondiale e una Mclaren oltremodo competitiva nei test e una coppia Piastri-Norris che punta decisamente al l'iride. Poi la Mercedes, che ha confermato George Russell e sostituito Hamilton con il bolognesissimo Andrea Kimi Antonelli, appena 18 anni e subito catapultato tra i giganti della Formula 1. I quattro top team dovrebbero comandare la stagione e spartirsi la torta, ma gli aspetti da rimarcare sono anche altri, come per esempio il passaggio di Carlos Sainz alla Williams, oppure la promozione di Liam Lawson in Red Bull al fianco di Verstappen. Poi, Aston Martin, che punta tutto sul cambio regolamentare su Adrian Newey per tornare in corsa al mondiale, soprattutto dalla prossima stagione e con l’eterno e inossidabile Fernando Alonso. Tra i rookie, oltre ad Antonelli, ci saranno Jack Doohan su Alpine, Oliver Bearman su Ferrari, ha già fatto in passato un gran premio ma questo è il debutto per una intera stagione, Gabriel Bortoleto su Stake, la ex Sauber ora guidata da Mattia Binotto, e Isak Hadjar, compagno di Yuki Tsunoda sulla Visa Racing Bulls.

I precedenti in Australia

Si corre a Melbourne in Australia, su un circuito misto cittadino, dal 1996 quando la Fia decise di sostituire Adelaide, che aveva ospitato gp dal 1985 al 1995. Il primo vincitore è stato Damon Hill su Williams, mentre la prima vittoria Ferrari porta la firma di Eddie Irvine nel 1999, seguita da quattro successi di Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 e 2004). A Melbourne ha vinto anche un italiano, cioè Giancarlo Fisichella nel 2005 su Renault. La Ferrari, in ogni caso, vanta una buona tradizione recente nel territorio down-under con quattro vittorie negli ultimi sei gp. Vettel ha vinto due volte nel 2017 e nel 2018, poi Leclerc nel 2022 e Sainz l’anno scorso. Il gp non si è invece disputato in epoca pandemica nel 2020 e nel 2021. Due anche le vittorie di Lewis Hamilton che però non vince a Melbourne dal 2015, ma vorrà provare a chiudere questo decennio con un successo in rosso. In ogni caso, dai test pre stagionali le migliori performance sono state di Mclaren che si candida a favorita su Red Bull, Mercedes e Ferrari.

Programma e orari tv

Gli appassionati dovranno puntare le sveglie per seguire il weekend australiano di apertura del mondiale 2025 di Formula 1. Le prime libere saranno nella notte di venerdì alle 2.30, mentre qualifiche e gara avranno orari più accessibili (le 6 al sabato e le 5 la domenica). Qui di seguito il programma. Venerdì 14 marzo Ore 2.30 Practice 1 Ore 6.00 Practice 2 Sabato 15 marzo Ore 2.30 Practice 3 Ore 6.00 Qualifiche Domenica 16 marzo Ore 5.00 Gara Per quanto riguarda la programmazione tv, Sky Sport seguirà integralmente in diretta il weekend tra i canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport F1, 207, e Sky Sport 4K, in streaming su Sky Go e Now con telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gene e interventi tecnici di Matteo Bobbi e Ivan Capelli. In chiaro, TV8 trasmetterà in differita le qualifiche il sabato alle 13.30 e la gara alle 14 della domenica. Leggi anche - Charles, Lewis e Kimi: la lunga attesa è finita