Orari F1 Gp Monza 2024: Sky e Tv8, dove vederlo in chiaro e a pagamento

Monza, 30 agosto 2024 – Il fine settimana più atteso dagli appassionati italiani di Formula 1 è qui. Il Circus atterra sul leggendario circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia, una tappa che, quest'anno forse più che mai, è speciale per tanti motivi. Innanzitutto, sarà l'ultima di Lewis Hamilton in Mercedes all'Autodromo, con il pilota britannico che potrà già assaporare l'affetto dei tifosi del Bel Paese come futuro nuovo pilota Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, però, sarà Andrea Kimi Antonelli a prendersi la scena sulla monoposto color nero e argento, in quella che sarà la sua prima sessione ufficiale in Formula 1 e che precederà di qualche ora l'annuncio della scuderia di Brackley, la quale già domani dovrebbe formalizzarlo come successore proprio del sette volte campione del mondo nel 2025. E la Ferrari? Le Rosse di Maranello porteranno a Monza tantissimi sviluppi sulla SF-24, che nella speranza e nelle previsioni del muretto potrà tornare a lottare per le posizioni di podio (e forse qualcosa in più...).

Il circuito di Monza

Il tracciato italiano di Monza è considerato, da sempre, il tempio della velocità. Si tratta del terzo circuito più antico della storia, dopo Brooklands e Indianapolis. Presente in calendario fin dagli albori della Formula 1, nel 1950 fu Nino Farina a bordo dell'Alfa Romeo ad aggiudicarsi qui il primo alloro tricolore. Il layout della pista si è evoluto negli anni e ha ormai abbandonato la leggendaria e storica curva parabolica. Attualmente la pista è lunga 5.793 metri, da percorrere per 53 volte durante il Gran Premio domenicale. Quest'anno sono state effettuate delle sostanziali modifiche ai cordoli, che non saranno più insidiosi come in passato: questi sono stati "appiattiti" e resi più semplici da affrontare. La prima chicane in fondo al rettilineo sarà leggermente più larga, per evitare il classico imbuto che si presenta sempre al via e agevolare i corpo a corpo in quella zona, e i tempi sul giro in generale dovrebbero abbassarsi leggermente. Il team più vincente di sempre nel Gran Premio d'Italia è quello padrone di casa della Ferrari, che ha trionfato qui per diciannove volte. L'ultima occasione fu nel 2019 con Charles Leclerc al volante, quando il monegasco tagliò il traguardo in prima posizione al termine di una grande battaglia con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. I due piloti più vincenti della storia sono Michael Schumacher e proprio Lewis Hamilton, che condividono il primato con cinque trionfi a testa.

I valori in pista a Monza

La McLaren arriva a Monza da prima della classe. Non sulla carta, poiché sia nel mondiale costruttori che nel piloti si ritrova ad inseguire la Red Bull e Max Verstappen, ma per quelli che sono i valori attuali delle monoposto. La Red Bull sta soffrendo una curva di crescita di molto inferiore a quella delle monoposto papaya, che dopo gli aggiornamenti portati a Zandvoort sembrano aver scavato un piccolo gap nei confronti dei campioni del mondo in carica. Il circuito brianzolo, però, presenta caratteristiche opposte a quello olandese, e questo mondiale ci ha già mostrato, in diverse occasioni, come il layout dei vari tracciati possa modificare le forze in campo. La Ferrari e la Mercedes sono alla finestra: entrambe potrebbero avere un exploit qui in Italia, come si augurano in particolare i tifosi del Cavallino Rampante. Tra le fila delle Frecce d'Argento, inoltre, esordirà nella prima sessione di libere Kimi Antonelli, pilota italiano che domani dovrebbe essere annunciato nella line-up Mercedes per il 2025, al posto del partente Lewis Hamilton.

Quando e dove vederlo in tv

Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e su TV8. In chiaro, infatti, saranno visibili le qualifiche e la gara domenicale.

Venerdì 30 agosto

Prove Libere 1: ore 13:30

Prove Libere 2: ore 17

Sabato 31 agosto

Prove Libere 3: ore 12:30

Qualifiche: ore 16

Domenica 1 settembre

Gran Premio d'Italia: ore 15

Leggi anche: Ferrari, Vasseur sprona i tifosi: "Abbiamo bisogno di voi"