Jos Verstappen attacca la Red Bull: “Il dominio è finito, Ferrari e McLaren vicine. Il team pensi di più alle corse”

Montecarlo, 27 maggio 2024 – Il dominio della Red Bull in Formula 1 si è concluso? A sentire le parole di Jos Verstappen, padre del tre volte campione del mondo Max, pare proprio di sì.

Dopo la vittoria di Charles Leclerc nel Gp di Monaco, l’ex pilota olandese ha parlato al ‘'De Telegraaf': “L'era in cui la Red Bull aveva la macchina dominante sembra davvero finita. Ci saranno sicuramente gare in cui il team sarà di nuovo in buona forma, ma sono molto curioso di vedere come risolveranno questo problema: è chiaro che squadre come Ferrari e McLaren si stanno avvicinando. Max è ancora riuscito a mascherare un po’ questo problema, ma la grande differenza con Sergio Perez sta diventando sempre più evidente”.

Verstappen padre, inoltre, è tornato sul caso che ha scosso dall'interno il team, con il boss Christian Horner coinvolto in un presunto episodio di condotta inappropriata nei confronti di una dipendente. “Forse – ha detto – dovrebbero ricominciare a concentrarsi di più sulle corse e sulla comunicazione reciproca, piuttosto che su altre cose...”