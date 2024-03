10 km da gustare, il maltempo si mette di traverso ma partono in 200

Prato, 10 marzo 2024 – Nel cuore di una sfida che ha visto la determinazione superare le avversità meteorologiche, si è svolto il suggestivo evento "10 Km da gustare", organizzato con maestria dalla ASD Prato Nord, sotto l'alto patrocinio del Comune di Vaiano. La partenza e l'arrivo presso la storica Villa del Mulinaccio, eretta da Cosmo Sassetti alla fine del Quattrocento e successivamente acquisita dalle illustri famiglie degli Strozzi e dei Vai, trasformandola in una vasta tenuta di ben 36 poderi, hanno dato il via a un'esperienza unica. Inserito nel circuito delle "Case della Memoria", il percorso ha raccontato storie di antiche personalità, tra cui spicca il nome di Filippo Sassetti (1540/1588), celebre letterato e navigatore.

In questo contesto di storia e bellezza, nonostante le intemperie abbiano inciso sulla partecipazione, con soli 200 coraggiosi arrivati su 600 iscritti, gli atleti irriducibili hanno affrontato i 10 Km, godendo di ristori a tema lungo il percorso. Il primo punto di ristoro ha offerto brioches e caffè, seguito dal secondo con un antipasto ricco di crostini e affettati. Il terzo ristoro ha sorpreso i partecipanti con un aperitivo accompagnato da spritz. Ma la vera sorpresa è stata riservata all'arrivo, come promesso dalla locandina: una festa gastronomica con penna al sugo, affettati, crostini e altre delizie, premiando gli sforzi degli appassionati di corsa. Nonostante il maltempo abbia mitigato la festa, la determinazione e la gioia di partecipare hanno reso l'evento indimenticabile. Un servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un Sorriso ha immortalato ogni istante di questa avvincente giornata, catturando lo spirito indomito degli atleti che, nonostante le avversità, hanno fatto della passione per lo sport una vera e propria celebrazione.