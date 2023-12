"43ª edizione della Firenze-Fiesole-Firenze: un migliaio di partecipanti"

Torna domenica l’appuntamento con la corsa podistica e ludico-motoria Firenze-Fiesole-Firenze. Partenza e arrivo all’impianto sportivo Cerreti (viale Fanti) con partenza alle 9 (la camminata alle 9.05). La manifestazione, giunta alla 43ª edizione, è organizzata da Aics e unisce Firenze a Fiesole su tre percorsi per ogni livello di preparazione. Il programma prevede la classica gara competitiva di 18 km e quella non competitiva, insieme a una passeggiata di 6 km. Pacco gara per gli iscritti e premi per i migliori, per i gruppi più numerosi e anche a sorteggio.

Sull’evento interviene l’assessore Cosimo Guccione: "Un appuntamento atteso da tutti i podisti fiorentini e non solo. La Firenze-Fiesole-Firenze è una corsa importante che vede sempre tanti partecipanti e spero possa essere una bella festa di sport. Una classica delle gare podistiche durante le festività natalizie. Ogni anno circa un migliaio sono i partecipanti".

F. Que.