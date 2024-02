A Brugherio. Zurloni, è nuovo record italiano di Arrampicata Speed in Coppa

Una scalata verso il record. Dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2023 Matteo Zurloni riscrive la storia dell’arrampicata “speed“ italiana. Il 21enne di Segrate ha sfondato il muro dei 5 secondi nella prima tappa di Coppa Italia tenutasi a Brugherio nel weekend. Col tempo di 4’95“. Zurloni ha stabilito il primato italiano nella specialità, mancando per soli cinque centesimi il record mondiale.

Per ironia della sorte questo tempo straordinario non gli ha permesso comunque di vincere l’evento: il campione del mondo infatti, dopo aver ceduto in semifinale all’emiliano Gian Luca Zodda, ha strappato il record solo nella finale per il terzo posto. L’oro è andato al faentino Marco Rontini che ha superato Zodda all’ultimo atto.

In campo femminile argento per la valtellinese Beatrice Colli che si è arresa in finale a Giulia Randi. La mancata vittoria nella tappa di Brugherio non preoccupa in ogni caso Zurloni: "Sono contento di come è andata la gara. Gli obiettivi stagionali sono altri e il record è un gran bel regalo".

Per lo scalatore lombardo quest’anno l’obiettivo principale è senza dubbio quello di provare a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi dove per ora è l’unico azzurro qualificato nella disciplina.

Alessandro Stella