A Campobasso il basket di Lolli e il volley di Palladino. Judo: la titolata Vuk guida la delegazione. Cus Bologna a caccia di medaglie

Scattano oggi e si concluderanno domenica prossima, i campionati nazionali universitari in programma a Campobasso. Il Cus Bologna e il suo presidente, Piero Pagni, cercheranno di conquistare il maggior numero di medaglie.

Nel basket cambia la formula rispetto agli anni passati e solo la prima di ogni girone potrà competere per il titolo. I ragazzi di Matteo Lolli sono inseriti nel girone C con Verona, Macerata e Trieste. Nel volley rosa, le ragazze allenate da Leonardo Palladino e capitanate da Giulia Galletti cercheranno di fare meglio del bronzo di Camerino 2023. Girone di ferro per i ragazzi del volley, che incontreranno Parma e Cagliari. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle il quarto posto di Cassino 2022 e salire ancora. Nel rugby incroci di spessore con Tor Vergata, Torino, Udine e Parma, Vincic e compagni cercheranno di riscattare la delusione patita nella passata edizione. Non mancheranno gli sport da combattimento taekwondo, karate, lotta e judo, guidati da Betty Vuk, campionessa in campo nazionale e internazionale. Attenzione al tennis e alla coppia Modesti-Lambertini. Nella scherma la stella è Giulia Arpino, reduce dalle Universiadi di Chengdu.

Le squadre. Taekwondo: Fructuoso, De Silvestri, Harti, Raggi, Serra, Carlini, Sadid e Saldana Tassara. Lotta: Bulgarelli. Volley donne: Bacchilega, Bendoni, Ciccimarra, Del Federico, Fontemaggi, Galletti, Galli, Ghiberti, Laporta, Modestino, Monaco e Rizzoli. Tennistavolo: Belardinelli, Bottaro, Zerbini e Masciangelo. Volley uomini: Ballan, Bandieri, Beneventi, Tito, Capua, Di Molfetta, Faiella, Rizzi, Ronchi, Sabatini e Serenari. Basket: Barattini, Buscaroli, Costantini, Ferdeghini, Galletti, Grotti, Giulio e Lucio Martini, Ranieri, Solaroli, Zambon e Zedda. Tennis: Badini, Femia, Orlandini, Modesti e Lombardini. Scherma: Arpino, Fava, Giancola e Colautti. Karate: Bartolini, Carra, Pignatti, Sollazzo, Godi, Luciani, Mazzocchi e Vandelli. Judo: Bertolini, Bonato, Callegati, Casadio, Coppari, Castellani, Gasparri, Vuk, Trotta e Mazzanti. Atletica: Magnano, Fantini, Fabbris, Marocchi, Fedriga, Stella, Gianfranceschi e Spada. Rugby: Quadri, Molinari, Tarantino, Teresi, Vincic, Giovanni e Luca Visentin.