A Cervia. Federico Capirozzi vince il Passion Golf. I due Zanzani primeggiano nella Bellettini Cup

A poco più di un mese dall’Open d’Italia l’Adriatic Golf di Cervia si è presentato in ottime condizioni per le competizioni del secondo fine settimana di maggio. Sabato Federico Caporizzi ha vinto con 76 colpi la gara Passion Golf. In prima categoria Chiara Gavazzi (39) non ha lasciato spazio agli avversari vincendo con quattro colpi di margine su Andrea Nardella (35). In seconda testa a testa tra Simone Ciferri (43) e Paolo Vignini, con il primo vincitore con un solo punto di margine. In terza Salvatore Vitacca (42) ha superato Giancarlo Mambelli (40). Domenica oltre 100 giocatori sono scesi in campo a coppie nella Bellettini Hotel Golf Cup, gara giunta alla quinta edizione che ha unito agonismo e divertimento. Luca e Lamberto Zanzani hanno ottenuto la vittoria con 72 colpi. Nella categoria netta Maurizio Fontana e Paola Fossati (47) si sono imposti seguiti da Gregor e Marco Giorgi (44). Miglior copia lady Annalisa Bertozzi ed Elena Fornari (43) senior Marcello Baiardi e Roberto Sacchetti (43).

Andrea Ronchi