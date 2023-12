A Cuneo è battaglia. La Yuasa Battery lotta e cede soltanto nel finale

Publiservice Cuneo

3

Yuasa Grottazzolina

2

Puliservice S. Bernardo Cuneo: Sottile, Jensens, Volpato, Codarin, Andreopoulos, Botto; Staforini (L1), Cioffi, Gottardo, Giacomini, Colangelo, Coppa, Bristot, Giordano (L2). All. Battocchio

Yuasa Battery Grottazzolina: Marchiani, Nielsen, Canella, Mattei, Fedrizzi, Cattaneo; Marchisio (L1); Cubito, Vecchi (K), Mitkov, Lusetti, Ferraguti, Romiti R. (L2). All. Ortenzi.

Arbitri: Salvati - Giglio

Parziali: 25-21, 25-21, 23-25, 21-25, 15-11

Davanti a quasi 2000 spettatori la Yuasa non molla mai e sotto 2-0 nel conto dei set, capovolge tutto e porta la sfida al tie-break con un super Bruening e una grande prova collettiva, cedendo solo nel finale contro la seconda della classe.

Primo set con Cuneo subito in palla con Grotta, che ritrova Marchiani in palleggio, sempre li a contatto. Break che scava il solco intorno a quota 20 con Jensen che spedisce a terra un paio di contrattacchi importanti e con Cuneo brava a chiudere alla seconda occasione utile 25-21. Secondo Parziale ancora con Cuneo che spinge benissimo fin dal servizio e mette il naso avanti dopo un equilibrio iniziale. Fatica Grotta che sbatte contro il muro di Cuneo, non trovando soluzioni alternative concrete all’attacco di potenza. Vantaggio anche di sei punti che si riduce nel finale per lo spunto di orgoglio di Grotta, ma Cuneo chiude ancora 25-21.

Stessa falsariga in avvio di terzo parziale ma Grotta recupera, spinta da Bruening, e mette il naso avanti sul 14-15 per la prima volta. Un’altalena continua con il doppio ace di Fedrizzi nel finale e l’errore di Botto al servizio che valgono il 23-25 per Grotta.

Si riapre tutto e il quarto vede Grotta crederci veramente. Al servizio i marchigiani trovano maggiore spinta, l’allungo sul turno di Canella con due contrattacchi che valgono il 10-12. Ora è un’altra Yuasa che ritrova tutti gli attaccanti e alla fine chiude con il doppio ace di Fedrizzi 21-25 ed è tie-break.

Parte forte Cuneo che si porta avanti e stampa subito un 6-3 con l’attacco di Jensen. Cuneo riprende un buon ritmo in avanti, Grotta ci prova fino alla fine ma il pubblico trascina i padroni di casa che chiudono con Jensen 15-11.

Roberto Cruciani