A Le Pavoniere ha fatto tappa anche il circuito "In crociera con....Il Sorriso». Coppa Toscana, è Faggi il migliore

Il 23 marzo la Coppa Toscana Play Golf in Tuscany, giunta alla 23ma edizione, ha aperto l’attività agonistica del fine settimana del Golf Le Pavoniere. Alessio Faggi ha vinto completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno oltre il par del percorso. In prima categoria Daniele Cappellini (37) ha preceduto Jacopo Giorgi (35), mentre in seconda Alberto Pugi (45) ha registrato il miglior punteggio netto assoluto risultando inavvicinabile per il bravo Elia Bagni (42). Miglior lady Rossella Carli (34). Il giorno seguente i giocatori sono scesi in campo con l’obiettivo di qualificarsi per la finale del circuito In crociera con… Il Sorriso. Hanno completato il primo passo Leonardo Baldacci, vincitore con 80 colpi, Filippo Colombetti (36) e Dawei Zheng (44) che si sono imposti nelle due categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Filippo Tozzi (34) e Andrea Morganti (37) seguiti, sui terzi gradini dei podi da Andrea Zanni (34) e Giuseppe Magro (36). Premi speciali a Allegra Bocci (35), miglior lady, e Paolo Carpi (34), senior.

