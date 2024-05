A Marina di Grosseto oggi e domani. C’è il ‘Triathlon Elegance. Terre di Maremma’

Marina di Grosseto si prepara all’ottava edizione del "Triathlon Elegance Terre di Maremma". Si tratta di un evento di triathlon che ogni anno riscuote grande partecipazione con le sue tre gare tra oggi e domani: una su distanza Sprint, una su distanza Olimpico ed una giovanile. L’evento è organizzato dalla società Sbr3 in coorganizzazione con il Comune di Grosseto. Come nelle edizioni precedenti la prova su distanza Olimpica (1,5 chilometro di nuoto, 40 in bici, 10 di corsa) si svolgerà oggi. Ad ospitare l’iniziativa sarà lo stabilimento balneare Rosmarina, davanti al quale, dalle 13, partirà la fase natatoria. Domani, dopo la gara della mattina su distanza Sprint, nel pomeriggio, dalle 15 invece si svolgerà la prova dedicata ai più giovani: più di 350 atleti tra i 6 e i 18 anni, divisi per categorie, tra i quali anche gli esponenti del team di casa Sbr3. Quella di Marina di Grosseto sarà valida anche come prova di Coppa Toscana e circuito centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Molise), oltre che Trofeo Coni con i migliori che accederanno alla finale italiana. "Siamo in un contesto di livello nazionale, arriveranno centinaia di atleti da tutt’Italia e non solo e la Maremma sa come ospitare tali iniziative. Agiamo di concerto con forza politica e forze di polizia per coordinare un evento che ogni anno acquisisce numeri maggiori – dichiara il presidente della società grossetana Sbr3 Marco Baldo –. Quello che vedo nella gestione di un evento del genere è la collaborazione fattiva: dalla Proloco ai balneari, dalle aziende locali ai cittadini comuni incuriositi da uno sport che non è più solo moda". L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di alcuni imprenditori locali e, soprattutto, alla partnership con i main sponsor Conad, Banca Tema, Acquedotto del Fiora e i main partner istituzionali di Sbr3 Riesco, Antiflamme.