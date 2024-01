A Serramazzoni. Dono di Natale. Riaperto il Palasport

Natale è passato da poco, ma gli appassionati di pallavolo del Frignano si stanno ancora godendo il regalo che è arrivato loro proprio in quei giorni, rappresentato dalla riapertura del Palasport di Serramazzoni, tornato a completa disposizione della Scuola di Pallavolo, che torna così potrà riprendere appieno l’attività, con il Frignano Volley Project, nato dalla collaborazione tra ASD Volley Pavullo e Scuola di Pallavolo Serramazzoni, che vi svolgerà tutte le attività, dai più piccoli fino a quella delle squadre maggiori, prima tra tutte la Prima Divisione Frignano Vis Hydraulics. Destinato ad altro uso nel Settembre del 2020, sulla scorta anche delle problematiche logistiche legate alla seconda ondata del Covid, il Palazzetto di Serra torna ad essere un punto di riferimento per tutta la Comunità, un ampio spazio a disposizione anche per tutte le attività ricreative e/o sportive extra pallavolistiche, che potranno quindi affittare la struttura ed utilizzarla in base alle proprie necessità. Paola Forni, Presidente della Scuola di Pallavolo Serramazzoni, e Simone Tassoni, Presidente della ASD Volley Pavullo, hanno illustrato i numerosi progetti in partenza, dall’attività dei più piccoli dai 12 mesi ai 10 anni, alle attività per ragazzi disabili, e ginnastica per adulti, all’attività delle dodici squadre agonistiche, fino alla possibilità di affittarlo per partite di pallavolo, calcetto ed altro, oltre a tutte quelle Associazioni che nei mesi freddi vogliono uno spazio caldo in cui allenarsi.

Riccardo Cavazzoni