Pallamano. La Macagi Cingoli in passerella. Domani ci sarà la presentazione

Fine-settimana agonistico e da cerimoniale per la Macagi Cingoli che, tra sette giorni, inizierà il secondo campionato consecutivo in Serie A Gold di pallamano maschile. Oggi alle 17, nel PalaItalia di Chieti, la formazione cingolana disputerà l’ultima amichevole affrontando il Conversano, una formazione che mira allo scudetto. E mercoledì scorso la Macagi avrebbe dovuto ospitare il Romagna che per un imprevisto ha dato forfait. Quindi è stata recuperata la gara casalinga di rodaggio già prevista con il Camerano e non effettuata. "Si è giocato, perché entrambe le compagini avevano bisogno di collaudarsi, però noi – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – non abbiamo disputato, come d’altronde il Camerano, una soddisfacente prestazione: troppi errori al tiro, tante palle perse, forse pensavamo alla sfida con il Conversano. Di gratificante c’è stato l’afflusso del pubblico: tanta gente al PalaQuaresima, per una partita infrasettimanale, l’unica casalinga. Segno che l’attesa per la Macagi è molto elevata". E un adeguato riscontro sulle aspettative è prevedibile per domani alle 19: nello chalet Arena delle luci dove la nuova dirigenza della Polisportiva Cingoli presenterà gli atleti della Macagi Cingoli, punta dell’iceberg societario, attesa da una stagione molto impegnativa.

Gianfilippo Centanni