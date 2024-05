A un passo dalla finale. Sfuma il sogno di Carlotta

Solo 0.350 punti hanno separato Carlotta Fulignati dalla finale di specialità al nastro. Un’unica sbavatura, che non ha permesso alla giovane ginnasta di Montelupo fiorentino di coronare il sogno di approdare tra le otto migliori atlete Junior al Campionato Europeo di ritmica in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria fino a domenica. Dopo aver sfiorato il podio alla recente tappa di Baku, in Azerbaijan, dell’European Cup con il punteggio di 27.550, Carlotta Fulignati si è esibita sulla pedana della Papp Laszlo Sportarena della capitale ungherese, con un esercizio costruito sulla melodia di "I surrender" di Celin Dion, ottenendo un buon 27.200.

Punteggio purtroppo non sufficiente per entrare nel lotto delle finaliste (sarà comunque prima riserva grazie alla nona posizione conquistata), a causa di una leggera scivolata che l’ha costretta ad un errore sul rischio di un lancio. Tuttavia anche il suo punteggio, sommato a quello delle tre compagne di squadra Margherita Fucci, Anna Piergentili e Ludovica Platoni ha permesso alla squadra Junior italiana di classificarsi al quinto posto nella graduatoria per Nazioni, dietro a Romania, Israele, Azerbaijan e Bulgaria. Un’altra gran bella prestazione, all’esordio in un campionato europeo, per la giovane ginnasta montelupina in forza alla squadra di A1 di Terranuova (Ar), che continua ad essere una delle Junior più in vista del panorama nazionale della ritmica. Insomma, l’esperienza in azzurro per lei non può che essere solo all’inizio.